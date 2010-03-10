معرفی چهره واقعی استان ایلام باید در دستورکار مسئولان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی عزتی ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری استان، اشتغالزایی و رفع مشکل بیکاری را در گرو اجرای طرح های اقتصادی دانست و افزود: هماهنگی دستگاه های اجرایی علاوه بر جلب رضایتمندی مردم زمینه ساز جلب مشارکت سرمایه گذاران در استان خواهد شد.



نماینده دهلران، دره شهر و آبدانان یادآور شد: انعکاس و معرفی چهره واقعی استان و ارائه آمار و ارقام براساس واقعیتها و پیگیری مصوبات معطل مانده سفرهای استانی دولت در سالهای گذشته باید در دستور کار مسئولان استان قرار گیرد.

استاندار ایلام نیز گفت: تعامل بانکها و دستگاه های اجرایی در رفع مشکلات طرحهای اشتغالزا مهم و ضروری است.

مجتبی اعلایی اظهار داشت: طرحهایی که در کمیته اشتغال و سرمایه گذاری استان مصوب شده اند و بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات آنها مشخص شده اند باید در زمان مشخص شده اجرا شوند تا اثر گذاری آنها برای مردم نمایان شود.

وی یادآور شد: همه باید برای رفع مشکلات و موانع موجود طرحهای عمرانی و صنعتی و خدماتی پیشقدم شویم.