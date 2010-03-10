خدمات رسانی ویژه تاکسیرانی به شهروندان در مراکز پر ازدحام شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی با بیان این مطلب اظهار کرد: براساس طرح استقبال از بهار ضمن آنکه از تمام رانندگان خواسته ایم نسبت به نظافت خودرهایشان و همچنین روکش صندلی ها به طور ویژه اقدام کنند، مراکز پرتراکم شهر شناسایی شده تا خطوط گردشی در این نقاط تقویت و نسب به اعزام بیشتر خودرهای گردشی در آن محدوده ها اقدام شود.

وی ادامه داد: در مسیرهای پر ازدحام در روزهای پایانی سال بیشتر از خودروهای ون استفاده می شود تا مسافری بر زمین نماند و شاهد ازدحام مسافران نباشیم.

سنندجی خاطرنشان کرد: همچنین 50 دستگاه خودروی گشت ویژه تاکسیرانی در این ایام به طور ویژه بر عملکرد تاکسیها به ویژه در مراکز پرتراکم نظارت خواهند کرد تا خدمات رسانی مناسبی به شهروندان صورت گیرد.

وی تصریح کرد : در روزهای نخست سال نو و حتی در هنگام تحویل سال تعداد زیادی از رانندگان زحمت کش به کار خود ادامه می دهند و به شهروندان خدمات رسانی خواهند کرد تا مردم بتوانند برای سفرهای خود از تاکسی و ون در این ایام استفاده کنند.