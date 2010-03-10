تمهیدات لازم برای قطارهای ایام نوروزی در خراسان رضوی انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدهادی ضیایی مهر ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: در همین راستا جلسات متعددی در جهت رفع مشکلات، همفکری، تعامل بین پرسنل و آمادگی هرچه بیشتر برای خدمت رسانی بهتر به زائران امام رضا (ع) برگزار شد.

وی افزود: در این جلسات برنامه کشیک های ارشد جهت پاسخگویی به کلیه موارد از اولین قطار تا آخرین قطار مسافربری تدوین شد.

ضیایی مهر از برنامه ریزی درخصوص آمادگی کامل قطار نجات خبر داد و اظهار داشت: این قطار با تجهیزات کامل اعم از لودر و بولدوزر آماده کمک رسانی در مواقع بروز حادثه است.

مدیرکل راه آهن خراسان رضوی بیان کرد: تاکیدات و آموزشهای لازم به تمامی مسئولان و ماموران فنی برای حرکت در ایستگاه های طول خط در کمیسیون جلوگیری از سوانح داده شده است.

وی با بیان اینکه گروهی از کارشناسان و روسای ادارات تابعه جهت بازدید دقیق از وضعیت امکانات ایستگاه ها اعزام شده اند، گفت: شناسایی تنگناها و تصمیم گیری جهت رفع نواقص و خرابی های احتمالی از دیگر وظایف این افراد بوده است.

ضیایی مهر گفت: در اداره کل راه آهن خراسان رضوی ستاد نوروزی تشکیل شده است و با تهیه لیست کارکنان کشیک در ادارات تابعه، توسط کارشناس ذیربط بازدید های محسوس و نامحسوس انجام خواهد شد تا خدمات بهتر و مطلوبتر به زائران امام رضا (ع) ارائه شود.

مدیرکل راه آهن خراسان رضوی با اشاره به اینکه در داخل محوطه سالن ایستگاه راه آهن مشهد اورژانس فوریت های پزشکی مستقر است، اظهار داشت: همچنین با هماهنگی مرکز فوریت های پزشکی استان، اورژانس 115 در مجموعه راه آهن مشهد مستقر شده است.

وی افزود: پاسخگویی به کلیه هموطنان از طریق روابط عمومی، سامانه اطلاعات 139، مرکز تلفنخانه به شماره 9-2224681 و ستاد نوروزی به شماره 2004450 به صورت شبانه روزی انجام می شود.