مبانی اصلاح نژاد دام باید مورد توجه اساسی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد مقیمی ظهر چهارشنبه در کارگاه آموزشی اصلاح نژاد دام و ارزیابی تیپ گاوهای شیری اصیل در گرگان افزود: اگر شناختمان را از این طرح کامل شود، در دستیابی به اهداف موفق خواهیم شد.

وی، شناسایی، انتخاب و تکثیر را از مبانی اصلاح نژاد دام برشمرد و اظهار داشت: اگر در این سه نکته توجه و دقت شود، ارزیابی از تیپ اصلاح نژاد کاملتر می شود.

وی خاطرنشان کرد: اولین مرحله شناخت در فرآیند اصلاح نژاد آن است که تمامی صفاتی که در گاو شیری و گوشتی وجود دارد را شناسایی کنیم.

به گفته مقیمی، برخی صفات موجود بعث بدتر شدن دیگر صفات می شود و باید شناخت کافی از مبانی اصلاح نژاد صورت گیرد و پس از شناخت، همبستگی ها، جنبه های ژنتیک و استراتژی لازم به خرج داده شود.

این کارشناس وزرات جهاد کشاورزی بیان داشت: همچنین در این فراینید باید شناخت کاملی از نرم افزار، انتخاب اسپرم وجود داشته باشد ولی کسانی که در حوزه نرم افزار کار می کنند، خط و خطوطهای غلط به نرم افزار می دهند.

وی یادآورشد: باید از هر دام شناخت کافی وجود داشته باشد و افراد، دوره های ارزیابی تیپ را فرار گیرند و به دنبال ایجاد شاخص در این حوزه باشیم..

وی بیان داشت: استراتژیهای اصلاح نژاد در گرو افکار ما هستند نه نرم افزارها و باید برای استراتژیها، دیتای درست داشت و اگر نداشته باشیم، شکست خواهیم خورد.

مدیر هماهنگی و ترویج سازمان جهادکشاورزی گلستان بیان داشت: عصر امروز، عصر شتاب و سرعت اطلاعات است و باید اطلاعاتمان را به روز کنیم.

محمد سبزه افزود: تبادل اطلاعات از مهمترنی اهداف این کارگاه آموزشی است و باید داشته هایمان را متناسب با پیشرفت ها، به روز کنیم.