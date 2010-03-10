به گزارش خبرنگار مهر در پردیس، 700 متر تعویض مسیر لوله های قدیمی انتقال آب به لوله های جدید پلی اتیلنی بدون قطعی این ماده حیاتی در دو شهر بومهن و پردیس از بخش مرکزی تهران به انجام رسید.

بخشدار بخش مرکزی تهران در گفتگو با خبر نگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: با توجه به وجود دو مسیر گذر از شهر پردیس در آزادراه تهران - پردیس که به اشکال مختلفی نظیر تونل، ترانشه و ادیت در حال احداث است از سوی کارشناسان امر، پیش بینی خطر بروز خرابی در لوله های انتقال آب، تیرهای برق و متعاقب آن قطعی این دو بخش خدماتی مهم در زمان انجام عملیات فوق صورت گرفت.

محسن مصلحی شاد ادامه داد: در پی اطلاع از این پیش بینی، نشستهایی با حضور مسئولین سازمان توسعه راههای کشور، مدیریت بحران استانداری تهران و بخشداری بخش مرکزی برگزار شد و بدین ترتیب اولین خط لوله پلی اتیلن400، آماده بهره برداری است.

این مسئول پیرامون خط دوم لوله گذاری خاطرنشان کرد: تا چند روز آینده لوله های مربوط به احداث خط دوم انتقال آب نیز به شهر پردیس خواهد رسید و ظرف ده روز، لوله گذاری این مسیر نیز به انجام می رسد.

وی یادآور شد: با پایان یافتن پروژه مذکور خطوط لوله انتقال آب قدیمی بخش مرکزی از سامانه آبرسانی این مناطق حذف و با ایجاد تیرهای برق جدید هر گونه عملیات عمرانی پیرامون آزادراه تهران - پردیس بدون ایجاد خلل در بخشهای خدمات رسانی این مناطق اجرا خواهد شد.

مصلحی شاد با بیان اینکه 99 درصد شهروندان دو شهر پردیس و بومهن از این تعویض خطوط لوله مطلع نشده اند اظهار داشت: در حین انجام این پروژه و با زحمات پرسنل بخشهای مختلف هیچگونه قطعی آبی در پردیس و بومهن رخ نداد.

بخش مرکزی تهران با مساحتی بالغ بر هزار و 378 کیلومتر مربع بر اساس مصوبه هیات وزیران از 55 آبادی، روستا، نواحی کارگاهی و مناطق زراعی و دو شهر پردیس و بومهن تشکیل شده و محدوده جغرافیایی آن از روستای تلو در سرخه حصار آغاز و تا انتهای شهر بومهن ادامه می یابد.

این بخش 200 هزار نفری با شهرهایی همچون رودهن از شهرستان دماوند، لواسانات از شهرستان شمیرانات و ده مسگرآباد از شهرستان پاکدشت دارای مرز مشترک است.