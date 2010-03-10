بازیکنان لیگ را برای عضویت در تیم ملی زیر نظر داریم

سرمربی تیم ملی والیبال کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: تمام بازیهای لیگ را با کمک همکارانم در تیمهای پرسپولیس و کاله برای انتخاب بازیکنان تیم ملی نظارت می کنیم.

وی همچنین گفت: 10 روز بعد از اتمام لیگ اردوی تیم ملی را برگزار می کنیم که طبق برنامه ریزی صورت گرفته این اردو در اواخر اردیبهشت ماه برگزار می شود.

معدنی ادامه داد: برای لیست انتخابی تیم ملی نیز با کمک هم کاران برنامه داریم وهمه مسابقات تیمهای حریف آنالیز می شوند و مهران پور نیز کل بازی های تهران را زیر نظر دارد.

وی درباره بازی داماش مقابل برق کرمان گفت: تیم برق تیم یکدست و هماهنگی است کار گروهی خوبی دارند مخصوصا از زمانی که کاظمی مربی این تیم شد و این تیم را از قعر جدول نجات داد.

مربی داماش گیلان یادآورشد: کاظمی مربی خوبی است که کارنامه درخشانی دارد و تیمش مقابل تیمهای پیکان و سایپا بازی عالی داشت ولی لحظات آخر کم آوردند.

وی درباره کیفیت کار بازیکنان تیم برق گفت: پاسور و لیبرو این تیم خیلی خوب کار می کنند و بازیکنان شایسته ای دارد که قابلیت دعوت به اردوی تیم ملی را دارند.