برپایی "ضیافتی در باغ کتاب"

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در این نشست که با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و آشنایی نوجوانان با چهره‌های شاخص ادبیات کودک و نوجوان برپا می‌شود یوسفی دانش‌آموزان را با دنیای کتاب و داستان‌نویسی آشنا می‌کند و ضمن پرداختن به رازهای داستان با نگاهی به آثار تالیفی خود، به پرسشهای نوجوانان علاقمند پاسخ می‌دهد.

محمدرضا یوسفی از نویسندگان فعال کشورمان است که تا به حال بیش از 150 عنوان کتاب از نوشته‌هایش چاپ و منتشر شده است.

از آثار این نویسنده می‌توان به "افسانه شیر سپید یال"، "یکی بود یکی نبود یک خانم چینی بود"، "اطلسی و نرگسی"و "بابا نمکی و ماه" اشاره کرد.

نشست "ضیافتی در باغ کتاب" از ساعت 10 تا 12 در مدرسه دخترانه شهید دستغیب منطقه 22 برگزار می‌شود.

