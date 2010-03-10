ورود کالاهای بی کیفیت خارجی در مازندران ممنوع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مرتضی هاشم پور ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از خادمین صادرات مازندران در اتاق بازرگانی ساری خاطرنشان کرد: هیئت دولت ضوابطی را مصوب کرده که استاندارد کالاهای وارداتی قبل از ورود به کشور بررسی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بررسی استاندارد کالاهای وارداتی زمان کمتر و صادراتی زمان و دقت بیشتری را به خود اختصاص می دهد، تصریح کرد: در سال آتی این بروکراسی برعکس خواهد شد و برای کالاهای وارداتی سخت گیری های بیشتری صورت خواهد گرفت.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران به بررسی وضعیت صادرات در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: این سازمان به کالاهای فرآوری شده جایزه های تشویقی خوبی ارائه می دهد و بر عکس در خصوص صادرات مواد اولیه به علت نداشتن ارزش افزوده سخت گیری می کند.

وی همچنین بر افزایش روابط تجاری با کشورهای سی آی اس تاکید کرد و یادآور شد: با توجه به روابط دیرینه ایران با کشورهای سی آی اس و نزدیکی مازندران به آنها می توانیم روابط تجاری با این کشورها را به نحو احسن افزایش دهیم.

به گفته وی، در چند سال اخیر مبادلات تجاری جهش خوبی داشته ولی به لحاظ رسیدن به جایگاه واقعی فاصله داریم.

هاشم پور بر استفاده از فناوری های نو در صادرات تاکید کرد و گفت:‌ تشویق صادرکنندگان و حامیان آنها می تواند در توسعه تجارت خارجی استان و افزایش توان اقتصادی منطقه تاثیرگذار باشد.