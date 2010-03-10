تشکیل 322 پرونده تخلف صنفی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عباس علی وفایی نژاد ظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون نظارت استان در ساری، ارزش ریالی این پرونده های تخلف را بیش از 116 میلیون ریال اعلام و اضافه کرد: این پرونده های برای صدور رای به مراجع ذیصلاح ارجاع شدند.

وی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز و تنظیم بازار شب عید در طول سه روز اول این طرح بیش از سه هزار بازرسی از واحدهای صنفی سراسر استان انجام گرفته است.

به گفته وفایی نژاد، تعداد گزارشات مردمی در این مدت 117 مورد بوده است و پس از بررسی های صورت گرفته در خصوص این گزارشات 70 پرونده تخلف تشکیل شده است.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران بیان داشت: عمده تخلف انجام شده در رشته پوشاک، کیف، میوه و مرکبات بوده است.

وی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف موارد را با تلفن 124 اعلام تا ظرف مدت حداکثر یک ساعت به این موضوع رسیدگی شود.

