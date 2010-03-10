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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۳۷

216نماینده به آملی لاریجانی:

در رسیدگی به پرونده متخلفان فساد شرکت دولتی قاطع باشید

در رسیدگی به پرونده متخلفان فساد شرکت دولتی قاطع باشید

216 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه از وی خواستند در رسیدگی به پرونده فساد مالی شرکت دولتی که اخیرا کشف شده ضعیف کشی نشود و شهروندان درجه بندی نشوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، 216 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در نامه ای خطاب به آیت الله صادق آملی لاریجانی از دستگیری اعضای یک باند فساد اقتصادی تشکر کردند.

متن کامل نامه زیر که پیش از پایان جلسه علنی به وسیله حسن غفوری فرد عضو هیئت رئیسه در صحن علنی قرائت شد به این شرح است: خبر مهم دستگیری اعضای یک باند فساد اقتصادی بزرگ در ارتباط با شرکت دولتی از این جهت موجب مسرت شد که از عزم قوه قضائیه در مقابله با فساد اقتصادی حکایت دارد.

در این زمینه ضمن تقدیر، توجه جنابعالی را به دو نکته جلب می نماید: 1- مجلس، قوه قضائیه و دولت باید تلاش کنند زمینه های قانونی و خطاهای اجرای و نظارتی در مقابل فساد اقتصادی مرتفع شود؛ 2- بر اساس اطلاعات واصله فساد شبکه منحصر به یک شرکت دولتی نیست و لازم است این اقدام مبارک تا تعیین تکلیف کامل فساد شبکه ادامه یابد.
 
انتظار از حضرت عالی و دستگاه قضایی کشور این است که ضعیف کشی نشود و کسی خود را شهروند درجه یک تلقی نکند بلکه همه افراد در سمتی که هستند و خدای ناکرده دست در اموال عمومی برده اند مورد تعقیب قرار گیرند. مضاعف بر آن به قرار اطلاع برخی افراد با مسئولیتهای بالای اجرایی نقش موثرتری از اعضای بازداشت شده در این پرونده ها داشته اند.
 

کد مطلب 1049357

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