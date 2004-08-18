موشك اسراييلي حيتس -2 نمي تواند با شهاب -3 مقابله كند

موشبه گزارش خبرگزاري "مهر" سرتيپ ذخيره اسحق بن يسرائيل در گفتگويي با روزنامه يديعونت آحارونت، خواستار جستجو براي يافتن جايگزيني ارزان تر و بهتر براي موشك اسراييلي حيتس -2 شد و گفت: مسئولان جنگي اسراييل توسعه حيتس -2 را براي مقابله با تهديدات دور برد و افزايش توليدات هوايي پس ازتوليد پروژه هواپيماي جاسوسي لافي انتخاب كردند.



يسرائيل ادامه داد: باوجود هزينه سنگين توسعه موشك حيتس -2 به سختي مي توان ادعا كرد كه اين موشك مي تواند فضا و حريم هوايي اسراييل را به شكل كامل مورد حراست قرار مي دهد.

وي افزود : احساس موفقيت در آزمايش حيتس - 2 در آمريكا با آزمايش موشك شهاب 3 ايران پايان يافت، موشكي كه مي تواند اسراييل را در تيرس حمله ايران قرار دهد. آزمايش موفقيت آميز موشك حيتس 2 به معناي كارايي كامل اين موشك نيست چرا كه اين آزمايش بدون حضور عوامل گمراه كننده وغير مترقبه اجرا شد.

وي مسئولان اسراييلي مربوطه را به تغيير مفهوم اشتباه كه براساس آن اقدام مي شود فراخواند چرا كه پاسخ ايران در آسمان اسراييل صورت نخواهد گرفت بلكه خارج از آن خواهد بود .