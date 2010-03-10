نوسازی 1500 کلاس درس تخریبی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، علی نبیان پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد توسعه مدارس استان در نوشهر افزود: از مجموع کلاسهایی که بازسازی شد، 70 درصد آن تحویل داده شد و 30 درصد باقیمانده است که تا شهریورماه سال آینده بازسازی می شود.

وی خاطرنشان کرد: درسال جاری برای بازسازی و مقاوم سازی کلاس های درس استان 242 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

به گفته نبیان، از آنجایی که اعتبارات دولتی برای نوسازی کلاسهای درس تخریبی کافی نیست، مشارک خیرین و مردم در اجرای این طرح نیاز ضروری است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس مازندران بیان داشت: در جریان سفر مقام معظم رهبری به استان شش پروژه مصوب شد که اعتبار سه پروژه از سوی این سازمان و بقیه از سوی دفتر مقام معظم رهبری تامین می شود.

مازندران 500 هزار داشن آموز دارد.

