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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۲۶

نبییان خبر داد:

نوسازی 1500 کلاس درس تخریبی مازندران

ساری - خبرگزاری مهر : مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران از وجود شش هزار و 411 کلاس درس تخریبی در استان خبر داد و گفت: تاکنون هزار و 500 کلاس درس بازسازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، علی نبیان پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد توسعه مدارس استان در نوشهر افزود: از مجموع کلاسهایی که بازسازی شد، 70 درصد آن تحویل داده شد و 30 درصد باقیمانده است که تا شهریورماه سال آینده بازسازی می شود.

وی خاطرنشان کرد: درسال جاری برای بازسازی و مقاوم سازی کلاس های درس استان 242 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.
 
به گفته نبیان، از آنجایی که اعتبارات دولتی برای نوسازی کلاسهای درس تخریبی کافی نیست، مشارک خیرین و مردم در اجرای این طرح نیاز ضروری است.
 
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس مازندران بیان داشت: در جریان سفر مقام معظم رهبری به استان شش پروژه مصوب شد که اعتبار سه پروژه از سوی این سازمان و بقیه از سوی دفتر مقام معظم رهبری تامین می شود.
 
مازندران 500 هزار داشن آموز دارد.
 
کد مطلب 1049360

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