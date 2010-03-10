برگزاری نمایشگاه کالاهای ایرانی در سوئیس

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ابوالفضل مستشرق ظهر چهارشنبه در اولین همایش تجلیل از خادمین صادرات مازندران در ساری افزود: برگزاری این نمایشگاه در اتحادیه مصوب شده و برخی زمینه ها در این خصوص آماده شده است.

وی با اشاره به اینکه این امر تا کنون در کشور سابقه نداشته است، افزود: رایزن اقتصادی سفارت ایران به شدت پیگیر برگزاری این نمایشگاه است.



این صادرکننده با بیان اینکه ایران در صادرات غیر نفتی کشور جوان است، تصریح کرد: در گذشته صادرات کشور کارهای اشتباهی صورت گرفته است که موجب به وجود آمدن مشکلاتی در برخی کشورها شده است.



وی بر داشتن فرهنگ صادرات تاکید کرد و اظهار داشت: صادرات غیر نفتی استان پس از انقلاب اوج گرفت و دستگاه های مرتبط با این امر نظیر گمرکات همکاری خوبی تا کنون در این خصوص داشتند.



مستشرق با اعلام اینکه بسیاری از مشکلات و بروکراسی های اداری صادرکنندگان نسبت به گذشته در حال حاضر برطرف شده است، تصریح کرد: هنوز هم برای رسیدن به جایگاه واقعی صادرات فاصله داریم.



این مراسم از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مازندران برگزار و 28 نفر از خادمین صادرات استان از جمله برخی مدیران و کارشناسان تجلیل شدند.

