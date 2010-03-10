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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۰۴

مستشرق خبر داد:

برگزاری نمایشگاه کالاهای ایرانی در سوئیس

ساری - خبرگزاری مهر: عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان مازندران از برگزاری نمایشگاه کالاهای ایرانی برای اولین باز در کشور سوئیس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ابوالفضل مستشرق ظهر چهارشنبه در اولین همایش تجلیل از خادمین صادرات مازندران در ساری افزود: برگزاری این نمایشگاه در اتحادیه مصوب شده و برخی زمینه ها در این خصوص آماده شده است.

وی با اشاره به اینکه این امر تا کنون در کشور سابقه نداشته است، افزود: رایزن اقتصادی سفارت ایران به شدت پیگیر برگزاری این نمایشگاه است.
 
این صادرکننده با بیان اینکه ایران در صادرات غیر نفتی کشور جوان است، تصریح کرد: در گذشته صادرات کشور کارهای اشتباهی صورت گرفته است که موجب به وجود آمدن مشکلاتی در برخی کشورها شده است.
 
وی بر داشتن فرهنگ صادرات تاکید کرد و اظهار داشت: صادرات غیر نفتی استان پس از انقلاب اوج گرفت و دستگاه های مرتبط با این امر نظیر گمرکات همکاری خوبی تا کنون در این خصوص داشتند.
 
مستشرق با اعلام اینکه بسیاری از مشکلات و بروکراسی های اداری صادرکنندگان نسبت به گذشته در حال حاضر برطرف شده است، تصریح کرد: هنوز هم برای رسیدن به جایگاه واقعی صادرات فاصله داریم.
 
این مراسم از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مازندران برگزار و 28 نفر از خادمین صادرات استان از جمله برخی مدیران و کارشناسان تجلیل شدند.
 
کد مطلب 1049365

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