10 هزار سمنانی به مناطق عملیاتی اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سردار علی استاد حسینی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سمنان گفت: 45 کاروان راهیان نور از استان سمنان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند.

وی با اشاره به اینکه 4 هزار دانشجو در قالب 17 کاروان از 16 تا 25 اسفند ماه امسال به سرزمین نور اعزام می‌شوند، گفت: اردوهای راهیان نور برای آشنایی بیشتر جوانان با جبهه‌ها و مناطق جنگی برگزار می‌شود.

استاد حسینی با بیان اینکه آمار اعزام افراد در قالب کاروان های راهیان نور نسبت به سال گذشته 90 درصد افزایش داشته است، گفت: اعزام دانشجویان 100 درصد و دانش آموزان شش برابر نسبت به سال قبل رشد داشته است.

به گفته وی، یک‌هزار و 200 نفر از کاروان امسال دانش‌آموز هستند که در قالب چهار کاروان و از 26 اسفند ماه اعزام می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته تعداد دانش آموزان استان 200 نفر بوده اند، گفت: 4 هزار و 500 نفر در 25 کاروان مردمی نیز از 24 اسفند به این منطقه اعزام می‌شوند.

استاد حسینی ادامه داد: کاروان‌های اعزامی از مناطق فکه، فتح‌المبین، دهلاویه، هویزه، طلاییه، شلمچه، فاو، خرمشهر و آبادان بازدید می‌کنند.

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان تصریح کرد: در هر کاروانی یک روحانی مستقر است که پاسخگوی نیازهای دینی مردم باشد و همچنین در هر اتوبوس یک راوی به بیان خاطرات جنگ و جبهه می پردازد.

وی با اشاره به اینکه هزینه هر نفر برای 5 روز شرکت در کاروان راهیان نور حدود یک میلیون ریال می باشد، گفت: مردم تنها200 هزار ریال آن را پرداخت می‌کنند. فرمانده سپاه استان سمنان یاد آور شد: کاروان های راهیان نور بهترین کار فرهنگی در نظام مقدس اسلامی برای مقابله با تهدیدات و جنگ نرم دشمنان است.