امکان استفاده همزمان چند کاربر وایمکس از یک مودم

آرش کریم بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مزایای سرویس وایمکس که توسط شرکت ایرانسل ارائه می شود گفت: وایمکس ایرانسل در فاز اول، هقت شهر تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، اهواز و کرج را تحت پوشش قرار داده است.

وی پهنای باند دسترسی به اینترنت بی سیم وایمکس را بین 64 کیلوبیت تا پنج مگابیت در ثانیه بر اساس نوع درخواست مشتری عنوان کرد و گفت: ایرانسل روشهای گوناگونی را برای عرضه مودم وایمکس به متقاضیان درنظر گرفته است و نصب و راه اندازی مودم های وایمکس این اپراتور موردپشتیبانی قرار می گیرد.

مدیر روابط عمومی ایرانسل از دیگر مزایای وایمکس ایرانسل به امکان استفاده از چندین مودم برای یک حساب و پرداخت متمرکز اشاره کرد و گفت: کیفیت شبکه وایمکس در مناطق تحت پوشش تضمین شده است و در صورت عدم رضایت مشترکان، مبلغ خرید این سرویس قابل بازپرداخت خواهد بود.

کریم بیگی اضافه کرد: عدم تداخل امواج و امنیت بالای شبکه، یکپارچگی مودم، فرستنده و گیرنده رادیویی در اندازه بسیار کوچک و قابل حمل و امکان استفاده از هزاران دستگاه پایانه فروش و خودپرداز از دیگر قابلیت های سرویس وایمکس است که بدون نیاز به کابل کشی و خطوط تلفن برای مشترکان فعال خواهد شد.

شرکت ایرانسل یکی از چهار اپراتور تعیین شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ارائه سرویس وایمکس در کشور است که موفق به راه اندازی این سرویس در هفت شهر کشور شده است.