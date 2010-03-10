صنایع به سمت تولید محصول بازارپسند حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عباسعلی وفایی ن‍ژاد ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از خادمین صادرات مازندران خاطرنشان کرد: متولیان تولید آسیب شناسی خوبی در خصوص تولید محصولات بازار پسند انجام داده اند.

وی از همکاری گمرکات استان در حمایت از صادرکنندگان تقدیر کرد و اظهار داشت: در سال های اخیر توجه خوبی به زیرساخت های استان شده است ولی هنوز هم کارهای نشده بسیار است.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه سورتینگ و بسته بندی در چهار سال گذشته تنها چهار واحد سردخانه ای در استان فعالیت می کرد که این تعداد در حال حاضر به 40 واحد افزایش یافته است.

وی افزود: دستگاه های اجرای باید در حوزه اعتبارات تا جایی که ممکن است به زیرساخت های استان توجه کنند.

وفایی نژاد بر شفاف سازی تولید و قیمت تمام شده محصول تاکید کرد و اظهار داشت: بازاریابی های غلطی در بازار داخل کشور وجود دارد که موجب بهره بردن سودهای کلان از سوی برخی تولید کنندگان محصولات بی کیفیت شده است.

وی خواستار آسیب شناسی از سوی متولیان تولید در خصوص تولید برخی محصولات بی کیفیت شد.

در این مراسم رئیس سازمان بازرگانی مازندران و معاونت توسعه تجارت و تعدادی از کارشناسان سازمان بازرگانی استان به عنوان خادمین صادرات استان تجلیل شدند.