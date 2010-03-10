ایران و افغانستان دارای منافع مشترک و دشمنان مشترک هستند

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکترمحمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات مشترک هیئت های عالیرتبه دو کشور با بیان اینکه دو ملت ایران و افغانستان دارای تاریخ و فرهنگ مشترک هستند، گفت: سرنوشت دو کشور و دو ملت در طول تاریخ به هم گره خورده است و ایران و افغانستان دارای منافع و دشمنان مشترک هستند.



احمدی نژاد بر ضرورت گسترش همکاری‌های دو کشور در بخش‌های مختلف از جمله ارتباطات، انرژی، آموزش، سرمایه گذاری در معادن و صنایع تاکید کرد و گفت: سطح همکاری‌ها در این عرصه‌ها باید به سرعت گسترش یابد و ایران برای انتقال تجربیات و افزایش همکاری های مشترک محدودیت و مانعی ندارد.



رئیس جمهور با اشاره به اینکه بیگانگان نمی خواهند افغانستان آزاد شود و بتواند خودش را اداره کند، اظهار داشت: مردم افغانستان سالیان درازی است که در سختی به سر می‌برند و بیگانگان با دخالت های خود بدنبال آن هستند که نگذارند افغانستان جایگاه واقعی‌اش را پیدا کرده و به پیشرفت و امنیت برسد.

احمدی نژاد گفت: افغانی‌ می‌توانند به طور مستقل با کشورهای مختلف تعامل داشته باشند، اما نظام سلطه نمی‌خواهد، هیچ کشوری مستقل و پیشرفته باشد.



وی افزود: حوادثی که به افغانستان تحمیل شده است. اجازه نمی دهد این کشور پیشرفت کند، اما امیدواریم افغانستان به سمت وحدت ملی کامل ،‌استقلال کامل و پیشرفت حرکت کند.



رئیس جمهور اضافه کرد : مطمئن هستیم، مردم افغانستان بالاخره بر مشکلات غلبه خواهند کرد و جمهوری اسلامی ایران همواره در این مسیر در کنار مردم و دولت افغانستان خواهد بود و از حقوق آنها حمایت می‌کند.



حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان نیز در این دیدار با بیان اینکه مردم افغانستان از حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در این کشور خوشحال هستند و آن را باعث عزت و افتخارخود می دانند، گفت: ملت افغان قدردان کمک‌های ایران در زمان جهاد و مبارزه علیه تروریسم است و فراموش نمی کنند که مردم ایران چگونه با آغوش باز پذیرای میلیون ها مهاجر افغانی بودند .



کرزای همچنین خاطر نشان کرد: ما از پیشرفت های ایران در عرصه های گوناگون خوشحالیم و از اینکه هر روز ایران در حوزه های مختلف به پیشرفت دست می یابد، سرمشق و الگو می گیریم.



رئیس جمهور افغانستان خواهان گسترش و تعمیق روابط دو کشور در همه زمینه‌ها شد و گفت: ملت افغانستان به برادری و همسایگی با کشور بزرگ ایران افتخار می کنند.