"گوشواره عرش" موسوی گرمارودی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گرمارودی درباره اشعار این مجموعه گفت:"گوشواره عرش" مجموعه اشعار آیینی من از 16 سالگی و سرودن اولین شعر من در مدح امام علی(ع) تا آخرین سروده هایم را شامل می شود.همچنین در ابتدای این کتاب سه مقاله به عنوان مقدمه آورده ام .

وی در مورد مقاله های این کتاب گفت: اولین مقاله از مقدمه کتاب "چراغ صاعقه" است که سالها پیش و به درخواست مولف این کتاب نوشتم ، دومین مقاله در نقد کتاب "گنجشک و جبرئیل"؛ مجموعه سروده های آیینی زنده یاد سید حسن حسینی نوشته شده و سومین مقاله هم در نقد شعرهای آیینی زنده یاد قیصر امین پور نوشته شده که هر سه مقاله در ابتدای مجموعه "گوشواره عرش" آورده شده است.

وی درباره فصلبندی "گوشواره عرش" گفت: ترتیب فصل بندی شعرهای این کتاب از شعرهای توحیدی آغاز می شود،سپس نبوت ،حضرت فاطمه و امامان معصوم به ترتیب سیر سنوی آن بزرگواران آمده است. همچنین در ذیل شعرهای مربوط به هر معصوم،شعرها و سروده هایم درباره اصحاب و یاران و اشخاص مربوط به آن امام را هم آورده ام مثلا در ذیل اشعار مربوط به امام علی (ع) شعر مربوط به مالک اشتر و همچنین مرثیه بر علامه امینی صاحب کتاب جهانی "الغدیر" را هم آورده ام.

گرمارودی درباره دلیل انتخاب نام مجموعه به عنوان گوشواره عرش گفت:اول برای این مجموعه "سرود آسمانی" را انتخاب کردم که بعد ناشر این نام را پیشنهاد کرد که چون دیدم زیباست انتخاب شد.

وی همچنین ادامه داد: در این کتاب ترکیب بند عاشورایی "آغاز روشنایی آینه" هم برای اینکه مخاطب راحت به آن دسترسی داشته باشد، آورده شده است.

کتاب "گوشواره عرش" تولید مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری بوده و در 320 صفحه ، قطع رقعی ، در شمارگان 2هزار و 500 نسخه و به قیمت 4 هزار و 900 تومان توسط سوره مهر منتشر شده است.



