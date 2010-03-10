رویکرد علمی نیروی انتظامی در برقراری امنیت نرم افزاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد قصری بعد از ظهر چهارشنبه در نخستین همایش ملی قاچاق کالا و امنیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جنوب کشور در بوشهر افزود: در این مسیر نخبگان علمی در برقراری امنیت و افزایش مشارکت نقش بسزایی دارند که این امر باعث خوداتکایی در افزایش امنیت و پایین آمدن هزینه‌ ها خواهد شد.

وی با بیان اینکه در بحث امنیت مصادیق زیادی وجود دارد که باید نگاهی عمیق به آن شود، اظهار داشت: تقویت رویکرد نرم افزارانه در برقراری امنیت، عمق بخشی فکری به امنیت، پایدار سازی علمی امنیت و افزایش خوداتکایی از جمله موضوعاتی است که به امنیت پایدار از طریق یافته های پژوهشی امکان پذیر است .

رئیس سازمان مطالعات و تحقیقات ناجا با بیان اینکه این سازمان به دنبال ایجاد ساختارهای مطالعاتی پایدار امنیت در کشور است، گفت: برای دستیابی به مطالعات علمی و دقیق براساس ظرفیتهای مناطق، استانهای کشور در قالب امنیت و مقوله های مختلف تقسیم بندی شده اند.

قصری افزود: کشورمان از تنوع وسیعی درحوزه های جغرافیایی، طبیعی و سیاسی برخوردار است که باتوجه به قابلیت های مرتبط با موضوع در حوزه فعالیت مطالعاتی هر استان به عنوان قطب یک حوزه تخصصی عمل می کند .

وی با بیان اینکه در همین خصوص استان بوشهر به عنوان حوزه مطالعاتی و امنیت شهرهای ساحلی انتخاب شده است، گفت: همچنین استان آذربایجان غربی در حوزه مطالعات علمی امنیت و قومیت ها، زنجان به عنوان حوزه مطالعات علمی امنیت و شعائر اسلامی، آذربایجان شرقی امنیت و سرمایه گذاری، قم امنیت و دین و اصفهان نیز حوزه مطالعات علمی امنیت و گردشگری در خوشه بندی نیروی انتظامی به عنوان قطب های تخصصی عمل خواهند کرد .

رئیس سازمان مطالعات و تحقیقات ناجا خاطرنشان کرد: تعیین استانها به عنوان محورهای مطالعاتی و امنیتی با بهره گیری از توانمندی ها و قابلیت های علمی آنها می تواند زمینه ایجاد انگیزه های محیطی زمینه مطالعاتی را در حوزه جغرافیایی ایجاد کند که در صورت استمرار می تواند به قطب حوزه مسائل انتظامی مرتبط با حوزه کاری تبدیل شود .

فرمانده انتظامی استان بوشهر نیز گفت: بررسی ریشه ها و علت های قاچاق کالا در جنوب کشور و ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از قاچاق کالا، کشورهای حوزه خلیج فارس و قاچاق کالا، مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی قاچاق کالا، نظام قیمت کالا و قاچاق کالا، الگوی مصرف و قاچاق کالا، آزاد سازی تجاری و قاچاق کالا، محدودیتهای تجاری و موانع تعرفه ای و قاچاق کالا، بنادر و ناوگان دریایی و قاچاق کالا، بیکاری و توسعه نیافتگی مناطق ساحلی و قاچاق کالا، ریسک و قاچاق کالا، عملکرد سیستم بانکی و قاچاق کالا و فناوری اطلاعات و قاچاق کالا از جمله محورهای این همایش است .

سرهنگ رضا محمدی یگانه افزود: بررسی و شناسایی پیامدها و تهدیدهای پدیده قاچاق کالا در استان های ساحلی و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع این معضل، قاچاق کالا و رفاه اجتماعی، اشتغال، سرمایه گذاری، بازار و تولید داخلی، عدالت اقتصادی و اجتماعی ، قاچاق کالا و بهداشت و امنیت غذایی و اجتماعی، سلامت اخلاقی و فرهنگی جامعه، تولید و کارآفرینی و قاچاق کالا و امنیت عمومی و آسیب های اجتماعی از دیگر محورهای این همایش بشمار می رود.

دبیر اجرایی نخستین همایش ملی قاچاق کالا در حنوب کشور گفت: بررسی مبانی نظری و علمی پدیده قاچاق کالا و تجارت غیر قانونی و نقش آن در اقتصاد ملی و منطقه ای، ریشه ها و علت های قاچاق کالا در کشور، بررسی پیامدها و تهدیدهای قاچاق کالا و ارایه راهکارهای مناسب برای رفع این معضل بخصوص استان های جنوبی کشور ، بررسی نقش مناطق جنوبی کشور در قاچاق کالا ، بررسی نقش و عملکرد نهادها و دستگاههای متولی در مدیریت پدیده قاچاق کالا و مدیریت نیروی انتظامی و نقش آن در کاهش قاچاق کالا و امنیت مناطق مرزی از اهداف برگزاری این همایش است.