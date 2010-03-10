مجید آوری‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: خوشبختانه صنایع سنگین خوبی در استان قم در حال راه‌اندازی است که از آن جمله می‌توان به افتتاح کارخانه فولاد غرب آسیا و بازیافت ضایعات باطری اشاره کرد.



وی افزود: این دو کارخانه چند ماه پیش به بهره‌برداری آزمایشی رسیدند و با رفع مشکل گاز در فروردین‌ماه افتتاح خواهند شد.



مدیر کل سازمان صنایع استان قم با اشاره به این که نقشه GIS تمامی معادن استان با اطلاعات دقیق جغرافیایی تهیه شده است خاطر نشان کرد: از حدود یک سال پیش مشغول تهیه نقشه معادن استان قم بودیم که خوشبختانه در حال حاضر این نقشه تکمیل شده است.



وی افزود: برای سال آینده نیز قصد داریم تمامی اراضی استان را پایش و منابع معدنی آنها را شناسایی کنیم.



رویکرد استان قم حرکت به سمت صنایع سنگین است



مدیرکل صنایع استان قم با ذکر این نکته که در حال حاضر بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران بین 42 تا 45 درصد شاغلین استان قم در بخش صنعت مشغول به کار هستند گفت: رویکرد ما در بخش صنعت استان حرکت به سمت صنایع سنگین است و برای استقرار صنایع سنگین منطقه‌ای در ناحیه نیزار بخش سلفچگان را در نظر گرفته‌ایم.



وی در خصوص وجود رکود در بخش صنعت و معدن گفت: رکود تنها شامل بخشی از صنایع استان قم شده است و ما بقی بعضا با شتاب بیشتری در حال فعالیت هستند.



تحریم خارجی و سیاست‌های انقباضی مالی علت رکود در بخش صنعت است



آوری‌فرد دلیل رکود در برخی صنایع را تحریم‌های بین الملی دانست و اظهار داشت: در اثر این تحریم ها قادر به استفاده از تسهیلات مالی خارجی نیستیم و در داخل نیز به علت سیاست‌های انقباضی مالی دولت در سالهای 87 و 88 با کمبود نقدینگی مواجه هستیم.



امیدوارم عقب ماندگی‌ها را جبران کنیم



وی در خصوص میزان تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در استان گفت: در سال‌های گذشته با توجه به تحریم‌ها، سیاست‌های انقباضی و مشکلات سیاسی کشور تا حدودی از اجرای کامل برنامه جا ماندیم که امیدوارم از ابتدای برنامه پنجم با حرکت سریع‌تر عقب ماندگی‌ها را جبران کنیم.



وی در رابطه با برخی شایعات مبنی بر اخراج عده‌ای از کارکنان در ماه آخر سال توسط کارفرمایان برای خودداری از پرداخت عیدی خاطر نشان کرد: چنین چیزی غیر ممکن است زیرا بر طبق قانون اگر یک کارگر تنها یک ماه کار کند به همان اندازه هم سنوات و عیدی به او تعلق می‌گیرد.