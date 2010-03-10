اختتامیه جشن تصویرسال با حضور محمود کلاری

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که به روال هرسال با عکس گروهی هنرمندان راه‌یافته به نمایشگاه تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر آغاز می‌شود. اهدای جوایز در بخش جوان در رشته‌های عکس، گرافیک، کاریکاتور و فیلم، با حضور هیات داوران هر بخش و با نمایش فیلم‌های برگزیده سایر بخش‌های اختتامیه هستند.



داوری آثار جوانان زیر 25 سال با عنوان جایزه محسن رسول‌اف را در بخش فیلم فرزاد مؤتمن، مرتضی پورصمدی، تورج اصلانی و شهرام مکری، در بخش عکس محمود کلاری، محسن راستانی و شهریار توکلی، در بخش کاریکاتور کامبیز درمبخش، حسن کریم‌زاده و هادی حیدری و در بخش گرافیک فیروز شافعی، ساعد مشکی و مریم خونساری بخش گرافیک را برعهده داشتند.



اجرای مراسم پایانی را محمود کلاری، مدیر فیلم‌برداری و عکاسی برعهده دارد. فاطمه معتمدآریا در ششمین دوره تصویر سال اجرای مراسم را برعهده داشت.



این مراسم ساعت 15:30 جمعه، 21 اسفند در محوطه‌ خانه‌ هنرمندان ایران با حضور هنرمندان راه‌یافته به نمایشگاه و جشنوراه فیلم تصویر برای ثبت عکس یادگاری آغاز می‌شود و در تالارهای بتهوون و ناصری ادامه پیدا می‌کند.



نمایش ویژه فیلم این مراسم به اکران "اشکان و انگشتر متبرک و چند داستان دیگر" اختصاص دارد. این فیلم برنده جایزه بهترین کارگردانی جشنواره فیلم فجر در سال 88 و فیلم برگزیده انجمن منتقدان سینمای کشور در سال 88 بوده که در جشنواره‌های بوسان، سان پائولو، سانتا باربارا، بمبئی، تفلیس و... نیز نمایش داده شده‌ است.



نمایشگاه تصویر سال تا 24 اسفندماه جاری برپاست.