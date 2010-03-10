ممانعت از بروز هرگونه تجمع در چهارشنبه آخر سال در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علیرضا خلخالی ظهر چهارشنبه در اولین نشست خبری با خبرنگاران سمنانی گفت: با سوءاستفادهکنندگان از چهارشنبه سوری که سبب ایجاد ناامنی در استان سمنان شوند به شدت برخورد میشود.
وی با اشاره به اینکه در روز چهارشنبهسوری سال گذشته حدود یکهزار و 662 نفر در کشور دچار حادثه شدند، گفت: بیشترین آنها در رنج سنی 16 تا 23 سال و حدود 60 درصد از آنها دانشآموز بودند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان با بیان اینکه علما باید در خصوص مسائل شرعی چهارشنبه سوری اعلام نظر کنند، گفت: از دیرباز چهارشنبهسوری به عنوان یک سنت و روز شادی برای ایرانیان بوده است که مردم در آستانه بیشترین ایام تعطیلات به شادی می پرداختند.
به گفته وی، گاهی اوقات برخی افراد سودجو شادی مردم را به غم و سوگواری تبدیل میکنند که در این زمینه ها خانوادهها باید بیشتر توجه داشته باشند.
معاون استاندار سمنان ادامه داد: همه افراد باید با رعایت قوانین و همکاری با نیروی انتظامی تلاش کنند تا شادی مردم در ایام نوروز به غم تبدیل نشود.
علیرضا خلخالی در پاسخ به این سئوال که در سالهای گذشته مکانی برای تجمع و انجام برنامه چهارشنبه آخر سال در نظر گرفته می شذ، گفت: ما با اصل چهارشنبه سوری مخالفیم و اجازه تجمع در چهارشنبهآخر سال را نمیدهیم.
وی یادآور شد: صدا و سیما و رسانهها باید با آگاهسازی و اطلاعرسانی به افراد جامعه از تبعات ناگوار روز چهارشنبه آخر سال کم کنند.
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