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۲۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۲۴

محصولی در گفتگو با مهر:

اطلاعی از نامه ذبیحی به رئیس جمهور ندارم / باید اظهارات دو طرف را شنید

اطلاعی از نامه ذبیحی به رئیس جمهور ندارم / باید اظهارات دو طرف را شنید

وزیر رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه نظر وی در مورد نامه اخیر رئیس سازمان تامین اجتماعی به رئیس جمهور چیست، گفت: ذبیحی نامه های متعددی به دکتر احمدی نژاد ارسال کرده اما بنده از نامه اخیر وی بی اطلاعم.

صادق محصولی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نامه مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به رئیس جمهور گفت: انتظار می رود هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با ذبیحی همدلی کنند تا امور این سازمان پیش رود.

 برخی رسانه ها از نامه مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به رئیس جمهور و اظهار گلایه وی از برخی اعضای هئیت مدیره و همچنینن نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داده بودند.

در این نامه ذبیحی به شخص رئیس جمهور در مورد ناهماهنگی هیئت مدیره با مدیریت سازمان اظهار گله مندی کرده و عنوان داشته است: انتظار می رود تصمیمات هیئت مدیره به جای اینکه رافع مشکلات باشد بیشتر زمینه ساز تشدید و تعمیق آن است.

وزیر رفاه در مورد گله مندی ذبیحی از تصمیمات هیئت مدیره نیز گفت: قضاوت در مورد گله مندی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از برخوردهای هیئت مدیره و نمایندگان مجلس منوط به شنیدن اظهارات دو طرف است.

کد مطلب 1049386

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