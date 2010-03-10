  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۲۶

والتر سالس" حیات وحش ما" را می‌سازد

والتر سالس فیلمساز نامدار برزیلی مشغول مذاکره برای پذیرش کارگردانی فیلمی با عنوان " حیات وحش ما"است.

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر این فیلم درامی درباره حیوانات است که مندالی پیکچرز تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد.

"حیات وحش ما" به زندگی دافنه شلدریک فعال مشهور امور حمایت از حیوانات در کنیا می پردازد که عمر خود را صرف نگهداری از فیل های کنیایی در مقابل جنگ‌های داخلی و شکار بی رویه کرد.این فیلمنامه پیش تر "قلمرو صلح" و سپس "یتیم خانه فیل‌ها " نام داشت که در نهایت به "حیات وحش ما " تغییر نام یافت.این فیلمنامه را جف استاکول نوشته است.

در ابتدا قرار بود نیک کاساوتیس کارگردانی پروژه را بر عهده گیرد که تابستان گذشته از ساخت این فیلم کنار گذاشته شد.

"حیات وحش ما" نخستین فیلم والتر سالس است که در سیستم استودیویی ساخته می شود که فیلم های ستایش شده‌ای چون " ایستگاه مرکزی " و " خاطرات موتورسیکلت" را ساخته است.سالس فیلم " آب تیره" را در چارچوب مناسبات سینمای مستقل امریکا کارگردانی کرده و یک اپیزود از فیلم "پاریس دوستت دارم" نیز اثر اوست.
 

کد مطلب 1049388

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها