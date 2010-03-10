به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر این فیلم درامی درباره حیوانات است که مندالی پیکچرز تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد.



"حیات وحش ما" به زندگی دافنه شلدریک فعال مشهور امور حمایت از حیوانات در کنیا می پردازد که عمر خود را صرف نگهداری از فیل های کنیایی در مقابل جنگ‌های داخلی و شکار بی رویه کرد.این فیلمنامه پیش تر "قلمرو صلح" و سپس "یتیم خانه فیل‌ها " نام داشت که در نهایت به "حیات وحش ما " تغییر نام یافت.این فیلمنامه را جف استاکول نوشته است.



در ابتدا قرار بود نیک کاساوتیس کارگردانی پروژه را بر عهده گیرد که تابستان گذشته از ساخت این فیلم کنار گذاشته شد.



"حیات وحش ما" نخستین فیلم والتر سالس است که در سیستم استودیویی ساخته می شود که فیلم های ستایش شده‌ای چون " ایستگاه مرکزی " و " خاطرات موتورسیکلت" را ساخته است.سالس فیلم " آب تیره" را در چارچوب مناسبات سینمای مستقل امریکا کارگردانی کرده و یک اپیزود از فیلم "پاریس دوستت دارم" نیز اثر اوست.

