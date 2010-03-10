برگزاری ویژه برنامه ره آورد پایانی سال توسط حوزه هنری آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسن نجفی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این برنامه ضمن ارائه دست آوردهای فرهنگی و هنری این مرکز در سال 88 ، از اعضاء هیئت علمی حوزه هنری، هنرمندان مقام آور، اصحاب رسانه تقدیر و خادمان عرصه فرهنگ و هنر حایز دریافت نشان شایستگی معرفی می شوند.

وی با بیان اینکه تجلیل، ارج گذاری بزرگان و تلاشگران مسیر تعالی، یکی از عوامل مهم در جهت الگو سازی و تقویت انگیزه پویندگان جوان آن مسیر محسوب می شود گفت: از اینرو تکریم بزرگان و حفظ کرامت فرهنگی هنری پیشکسوتان نه تنها ضرورت ، بلکه یک اصل است .

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی افزود: در این مراسم 9 نفر از خادمان عرصه فرهنگ و هنر تعالی بخش جهت دریافت نشان شایستگی و همچنین 10 نفر از نویسندگان و هنرمندان فعال و تأثیر گذار در رشته های مختلف با هدف جریان سازی و ایجاد محفل مناسب جهت تقویت روحیه همفکری و همسوئی هنرمندان جوان با پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر توسط هیئت علمی حوزه هنری معرفی خواهند شد.

نجفی بیان کرد: حوزه هنری استان با توجه به رسالت خود در زمینه ترویج هنر مبتنی بر ارزش های دینی و اسلامی و شناسایی ، جذب و پرورش استعدادهای جوان در طول سال جاری ، 85 عنوان برتر توسط هنرمندان این حوزه در رشته های مختلف فرهنگی و هنری کسب کرده است که حضور چشمگیر این هنرمندان در جشنواره های منطقه ای کشوری و بین المللی بیانگر حضور فعالانه و جهت دهی مناسب در تحقق اهداف و آرمانهای حوزه هنری است.

این مراسم ساعت 16 و 30 دقیقه روز چهارشنبه 26 اسفند 88 در سینما قدس برگزار می شود. تمام هنرمندان و دوست‌داران فرهنگ و هنر می توانند در این برنامه شرکت کنند.