به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و طرحهای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این مجتمع تفریحی-توریستی در 11 طبقه احداث خواهد شد .

علی قاسم پور افزود: افتتاح مجتمع خدماتی رفاهی بدره ، مجتمع خدماتی بین راهی سه راهی کارزان و مجتمع خدماتی بین راهی سه راهی جندا...از جمله برنامه‌های این معاونت بوده است .



این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان ایلام در خصوص تعداد بازدید‌های انجام گرفته از این مجتمعها گفت: 30 مورد بازدید از این مجتمع‌ها صورت گرفته است .



وی تصریح کرد: برگزاری جلسات کمیته فنی طر‌های درخواستی چهار مورد وتعداد موافقت‌های اصولی صادر شده 25 مورد است.