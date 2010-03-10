به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون گردشگری، سرمایهگذاری و طرحهای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این مجتمع تفریحی-توریستی در 11 طبقه احداث خواهد شد.
علی قاسم پور افزود: افتتاح مجتمع خدماتی رفاهی بدره ، مجتمع خدماتی بین راهی سه راهی کارزان و مجتمع خدماتی بین راهی سه راهی جندا...از جمله برنامههای این معاونت بوده است.
این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان ایلام در خصوص تعداد بازدیدهای انجام گرفته از این مجتمعها گفت: 30 مورد بازدید از این مجتمعها صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: برگزاری جلسات کمیته فنی طرهای درخواستی چهار مورد وتعداد موافقتهای اصولی صادر شده 25 مورد است.
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