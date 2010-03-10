به گزارش خبرنگار مهر، هدایت ممبینی را در امر قضاوت این دیدار حیدر شکور و علیرضا یزدانی همراهی خواهند کرد. همچنین دیدار استقلال - پاس همدان با قضاوت یداله جهانبازی و با کمک‌های جواد تقی پور و رسول فروغی برگزار خواهد شد.

- برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته بیست و نهم لیگ برتر به شرح زیر است:

جمعه - 21/12/88

* ملوان بندرانزلی - پرسپولیس، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرانزلی

داور: هدایت ممبینی، کمک‌ها: حیدر شکور و علیرضا یزدانی، داورچهارم: اشکان خورشیدی

* پیکان قزوین - صبای قم، ساعت 15:45، شهید رجایی قزوین

داور: سعید مظفری زاده، کمک‌ها: بابک داوری و محمدرضا امینی، داورچهارم: محمد ملکی

* سایپا قزوین - ابومسلم خراسان، ساعت 15:45، ورزشگاه انقلاب کرج

داور: احمد صالحی، کمک‌ها: بهرام کیانی و سعید قاسمی، داورچهارم: محمدرضا فغانی

* مقاومت شهید سپاسی شیراز - استقلال اهواز، ساعت 15:45، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: تورج حق وردی، کمک‌ها: حمید نظری و محمدرضا منصوری، داورچهارم: اسماعیل اکرمی

شنبه - 22/12/88

* تراکتورسازی تبریز - استیل آذین تهران، ساعت 15:45، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: محسن فریمانی و مسعود فرخ نیا، داورچهارم: غلامرضا جباری

یکشنبه - 23/12/88

* راه آهن شهرری - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران

داور: مسعود مرادی، کمک‌ها: حسین خانبان و بهرام نقوی، داورچهارم: مهدی کلاکی

* فولاد خوزستان - صنعت مس کرمان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی اهواز

داور: محسن ترکی، کمک‌ها: مرتضی کریمی و مجید شمس، داورچهارم: مهدی پاکزاد

* سپاهان اصفهان - شاهین بوشهر، ساعت 15:30، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

داور: البرز حاجی پور، کمک‌ها: سعید زارع و مهدی عالیقدر، داورچهارم: آرش خرمیان

دوشنبه - 24/12/88

* استقلال تهران - پاس همدان، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی تهران

داور: یداله جهانبازی، کمک‌ها: جواد تقی پور و رسول فروغی، داورچهارم: محمدرضا اکبریان

