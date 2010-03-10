اجرای برنامه های ویژه توسط اداره کل ارشاد آذربایجان شرقی در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ناصر وحیدی مهر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: برگزاری نمایشگاه های فرهنگی در سطح شهر تبریز در ایام نوروز و نمایش آثار برترین کاریکاتوریست های جهان در موزه کاریکاتور تبریز در خانه هنر (پشت باغ فجر) از ویژه برنامه های این اداره کل در سال جدید است.

وی با اشاره به مکان برگزاری این نمایشگاه ها گفت: نمایشگاه عکس مشاهیر آذربایجان و طبیعت آذربایجان با رایزنی هایی که در حال انجام است،‌در محوطه داخلی سالن انتظار مسافران در راه آهن و ‌فرودگاه و همچنین در صورت نبود آمادگی در نگارخانه مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز برگزار می شود.

وی افزود: نمایشگاه آثار استاد بهتونی در جنب مقبره الشعراء و نمایشگاه هنری هفت سین نیز در فرودگاه و راه آهن تبریز برپا می شود.

وحیدی مهر با اشاره به افزایش ساعات کار مقبره الشعراء از ساعت هشت و 30 دقیقه صبح تا ساعت 9 شب در ایام نوروز گفت: بیش از 50 هزار بروشور تبلیغاتی در خصوص تاریخ مقبره الشعرا و شعر "همای رحمت" استاد شهریار چاپ و در بین بازدیدکنندگان از مقبره الشعراء توزیع می شود.

وی افزود: تابلوهایی از شخصیت های بزرگ ادبی همچون ظهیرالدین فاریابی، اسدی طوسی، خاقانی،‌قطران و حیدربابا آماده و در محل مقبره الشعراء نصب و لوح های فشرده رایگان از اشعار استاد شهریا در اختیار بازدیدکنندگان قرار می گیرد.

وی انتشار بنرهای تبلیغاتی و خوش آمدگویی میهمانان و مسافران نوروزی در ورودی شهر و مراکز فرهنگی و هنری تبریز و نمایش فیلم "به رنگ ارغوان" به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا در سینما ناجی مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز در ایام نورورز را از دیگر برنامه های این اداره کل در سال جدید عنوان کرد.

وی در ادامه زمان پخش فیلم را از ساعت 14 تا 18 و 30 دقیقه از اول تا چهاردهم فروردین ماه سال آینده اعلام کرد.