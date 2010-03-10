به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد قصری بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه نخستین همایش ملی قاچاق کالا و امنیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جنوب کشور در جمع خبرنگاران افزود: این تعداد شامل افرادی که برای ناجا طرح‌ های تحقیقاتی انجام می ‌دهند نیست، در صورتی که با در نظر گرفتن افرادی که برای نیروی انتظامی طرح های تحقیقاتی انجام می دهند، تعداد آنان بسیار بیشتر می شود.

وی با بیان اینکه به دنبال مشارکت نخبگان در بحث امنیت در جامعه هستیم، اظهار داشت: امیدواریم مشارکت و تعامل صورت گرفته موجب امنیت پایدار شود.

رئیس سازمان مطالعات و تحقیقات ناجا با بیان اینکه در همه استان‌ ها با دانشگاه ‌ها نیز تفاهمنامه امضا کرده ایم، گفت: در حال حاضر 45 پروژه کلان تحقیقاتی در ارتباط با امنیت در ناجا در حال انجام است و حدود 400 پروژه‌ خرد نیز در این زمینه در حال پیگیری است.

قصری با اشاره به افزایش 45 درصدی بودجه تحقیقاتی ناجا در سال جاری گفت: هم اکنون بودجه تحقیقاتی ناجا بیش از 12 میلیارد تومان است که امیدواریم این بودجه در سال آینده نیز 45 درصد افزایش داشته باشد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 56 دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی در تمامی استان های کشور فعال است.

رئیس سازمان مطالعات و تحقیقات ناجا به وظایف این سازمان اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف این مرکز مطالعات علمی در زمینه ‌های مختلف است و موضوع قاچاق نیز از موضوعات مهمی است که در این مرکز مورد بررسی قرار می ‌گیرد.