85 درصد آموزش های لازم پالایش گاز فجر توسط نیروهای متخصص این پالایشگاه انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، ناصر افشاری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: بسیاری از دوره های آموزشی برای اولین بار در پالایشگاه فجر جم برگزار می شود که نشان دهنده اهتمام جدی به بخش آموزش در این پالایشگاه است .

وی حمایت مستمر، مستقیم و موثر مدیر عامل در تحولات انجام شده در پالایشگاه را بسیار ارزنده و تعیین کننده دانست و اظهار داشت: شرکت پالایش گاز فجر جم سازمانی یادگیرنده است که همواره ماهیتی پویا دارد .

افشاری با بیان این که آموزش نیروی انسانی در این پالایشگاه نسبت به سال گذشته از رشد مناسبی برخوردار بوده است، گفت: با برنامه ریزی های لازم واهتمام جدی مدیرعامل پالایشگاه به مقوله آموزش نیروی انسانی، در سال گذشته 63 نفر ساعت آموزش نیروی انسانی در این پالایشگاه انجام شده که این آمار تا پایان امسال حداقل به یک و نیم برابر خواهد رسید .

رئیس اداره آموزش شرکت پالایش گاز فجر جم با اشاره به این که این آمار در سال 86 نیز 59 نفر ساعت بوده است، اظهار داشت: در مجموع این عملکرد حاکی از رشد منحنی پیشرفت آموزش نیروی انسانی در پالایشگاه فجر جم است .

پالایشگاه فجر جم پس از پالایشگاه های شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی دومین پالایشگاه گازی کشور به شمار می رود که حدود 25 درصد گاز مصرفی کشور را تامین می کند.