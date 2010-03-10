ایران باید به عنوان پایگاه سازندگی در دنیا مطرح شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه نگین یک کارخانه دستمال کاغذی در مشهد افزود: توسعه یک کشور به سازندگی بوده و سازندگی با تولید شکل می گیرد؛ بنابراین بین دفاع مقدس و سازندگی تفاوتی وجود ندارد و کارآفرینان، فرماندهان جبهه تولید هستند.

وی با اشاره به اینکه ایران باید به عنوان پایگاه بزرگ سازندگی در دنیا مطرح شود تصریح کرد: کشور ما کلکسیونی از انواع دارایی های زیرزمینی و معدنی بوده و در این بین خراسان رضوی از سایر استانها توانمندتر است.

صلاحی افزود: استانداری خراسان رضوی در جهت برطرف کردن مشکلات صنایع استان همه تلاش خود را به کار میگیرد و برای افتتاح کارخانه تولید کاغذ حمایتهای لازم را انجام میدهد.

مدیر عامل این شرکت محصولات کاغذی در ادامه اظهار داشت: 500 کانتینر از مواد اولیه وارداتی به دلیل تشریفات گمرکی در بندرعباس متوقف شده و این کارخانه با 15 تا 20 درصد از ظرفیت در حال تولید است.

مجتبی هاشمیان افزود: این شرکت دو واحد تولیدکننده و 700 واحد مصرف کننده دارد که در صورت صدور مجوز تولید کاغذ ظرف 18 ماه کار آن آغاز می شود.