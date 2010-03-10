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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۰۷

شورای بانکها در منطقه آزاد ارس تشکیل می شود

شورای بانکها در منطقه آزاد ارس تشکیل می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون اقتصادی و جذب سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس اعلام کرد: شورای بانکها با عضویت روسای بانکهای مستقر در منطقه آزاد ارس تشکیل می شود.

مسعود ژاله رجبی ظهر چهارشنبه در حاشیه چهارمین نشست خود با روسای شعب بانکی منطقه آزاد ارس به خبرنگار مهر گفت: اساسنامه شورای بانکهای منطقه آزاد ارس تدوین شده و پس از تصویب نهایی جهت اجرایی شدن ابلاغ می شود.

رجبی افزود: شورای بانک های منطقه آزاد ارس وظیفه پیگیری مسایل و مشکلات شعب بانکی، برنامه ریزی و هماهنگی امور بانکی در منطقه آزاد ارس به منظور خدمت رسانی بهتر به مردم و سرمایه گذاران این منطقه را بر عهده خواهد داشت.

در چهارمین نشست معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد ارس با روسای شعب بانکی این منطقه مسایل و مشکلات شعب، برنامه های نوروزی شعب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 1049401

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