شورای بانکها در منطقه آزاد ارس تشکیل می شود

مسعود ژاله رجبی ظهر چهارشنبه در حاشیه چهارمین نشست خود با روسای شعب بانکی منطقه آزاد ارس به خبرنگار مهر گفت: اساسنامه شورای بانکهای منطقه آزاد ارس تدوین شده و پس از تصویب نهایی جهت اجرایی شدن ابلاغ می شود.

رجبی افزود: شورای بانک های منطقه آزاد ارس وظیفه پیگیری مسایل و مشکلات شعب بانکی، برنامه ریزی و هماهنگی امور بانکی در منطقه آزاد ارس به منظور خدمت رسانی بهتر به مردم و سرمایه گذاران این منطقه را بر عهده خواهد داشت.

در چهارمین نشست معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد ارس با روسای شعب بانکی این منطقه مسایل و مشکلات شعب، برنامه های نوروزی شعب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.