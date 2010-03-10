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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۲۰

بازی دور از تماشاگر/

تیم‎های جواهری بازرگانی گنبد و آق قلا محروم شدند

تیم‎های جواهری بازرگانی گنبد و آق قلا محروم شدند

سازمان لیگ فدراسیون والیبال تیم‎های لیگ برتری جواهری بازرگانی گنبد و دسته اولی آق قلا را به دلیل نداشتن شرایط میزبانی مطلوب، از برگزاری دیدار خانگی با حضور تماشاگر محروم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم جواهری بازرگانی گنبد و سایپا یکشنبه گذشته (16 اسفندماه) در چارچوب رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور در شرایطی برگزار شد که سالن محل برگزاری بازی در گنبد شرایط مناسبی برای میزبانی نداشت. تا آنجا که جمعیت زیاد تماشاگران جو ناآرامی را در سالن ایجاد کرده بودند و داور مسابقه و بازیکنان تیم مهمان در بسیاری دقایق با فحاشی مواجه شدند.

در همین راستا و از آنجا که از سوی مسئولان والیبال گنبد اقدام لازمی برای آرام کردن شرایط سالن انجام نشد، سازمان لیگ فدراسیون والیبال این تیم را به انجام بازی بدون تماشاگر محروم کرد. تیم جواهری بازرگانی گنبد اولین دیدار خانگی خود در رقابت‎های لیگ برتر را باید بدون تماشاگر یا در شهری بی طرف برگزار کند تا سازمان لیگ با بررسی دقیق‎تر تصمیم نهایی را در خصوص این تیم اتخاذ کند.

مشابه چنین تصمیمی برای تیم اگزوز سوز آق قلا - شرکت کننده در رقابت‎های لیگ دسته اول باشگاه‎های کشور - اتخاذ شده است. این تیم هفته گذشته دیدار خانگی خود مقابل باریج اسانس کاشان را در شرایطی برگزار کرد که تماشاگرانش شرایط نا آرامی را در سالن و برای تیم مقابل ایجاد کرده بودند.

در همین راستا تیم آق قلا تا اطلاع ثانوی دیدارهای خانگی خود را در شهری بی طرف برگزار خواهد کرد.

کد مطلب 1049404

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