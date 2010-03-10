اخبار کوتاه ورزشی از خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، به مناسبت هشتمین جشنواره سراسری ورزشی یادواره شهدای راه‌آهن یک دوره مسابقات شنا در استخر شنای 15 خرداد مشهد مقدس در هفتم اسفند با حضور 9 تیم شرکت کننده که 120 نفر شناگر حضور داشتند برگزار شد.

در این دوره از مسابقات که در دو رده سنی زیر 35 سال و بالای 35 سال و در چهار رشته کرال سینه، کرال پشت، قورباغه و امدادی 50 متر برگزار شد، در مجموع امتیازات کسب شده از تیمها که به شرح ذیل اعلام می گردد تیم راه‌آهن خراسان موفق گردید در جایگاه چهارم قرار گیرد.

تیم والیبال اداره‌کل راه‌آهن خراسان به مقام سوم دست یافت

مسابقات والیبال هشتمین جشنواره ورزشی راه‌آهن کشور با حضور 16 تیم در سالن ورزشی شهدای راه‌آهن خراسان ششم اسفند ماه به کار خود پایان داد.

در این دوره از مسابقات تیمهای والیبال خراسان، تهران، شاهرود و شرکت تراورس به عنوان چهار تیم برتر شناخته شده و به مرحله نیمه نهایی راه‌ یافتند. در این پیکارها دوتیم راه‌آهن خراسان و شاهرود برای کسب مقام سوم و چهارم و تیمهای راه‌آهن تهران و شرکت تراورس برای کسب مقام اول و دوم به رقابت پرداختند.

در ادامه این رقابتها تیم والیبال راه‌آهن خراسان توانست با نتیجه 2 بر1 تیم شاهرود را شکست داده و به مقام سوم دست یابد. همچنین تیمهای والیبال راه‌آهن تهران و شرکت تراورس به مصاف هم رفتند تا اینکه راه‌آهن تهران موفق گردید تیم والیبال شرکت تراورس را با نتیجه 2 بر0 شکست داده و قهرمانی این‌ دوره از مسابقات را از آن خود سازد که تیم والیبال شرکت تراورس نایب قهرمان شد.

نائب قهرمانی تیم کشتی با کمربند چناران در مسابقات کشوری

رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان چناران گفت: تیم کشتی با کمربند شهرستان چناران در مسابقات کشوری نایب قهرمان شد.

محمد رضا سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران گفت:در مسابقات کشوری کشتی با کمربند که در دلیجان برگزار شد تیم چناران با 8 کشتی گیر به نمایندگی از استان خراسان شرکت نموده که در پایان با سه مدال طلا، دو نقره و سه برنز موفق به کسب مقام نایب قهرمانی کشور شدند.

وی افزود: مجتبی چمبر در وزن 71، سعید معلومات در وزن 60 و امیر حسن اقبال در وزن 50 موفق به کسب مدال طلا و علیرضا حدادی در وزن 83 و دانیال پاسبان ئر وزن 65 موفق به کسب مقام دوم شدند.

وی ادامه داد: مهدی وطن خواه در وزن 83، علی اصغر ابراهیم زاده در وزن 42 و امین حاجبی در وزن 77موفق به کسب مدال برنز شدند.

سعیدی اظهار داشت: در این دوره از مسابقات مجتبی چمبر حتی بدون از دست دادن یک امتیاز ستاره این مسابقات برگزیده شد.

رئیس تربیت بدنی چناران از درخشش چوخه کاران چناران در مسابقات استان خبر داد و گفت: در مسابقات استانی کشتی با چوخه قهرمانی استان در قوچان جام پهلون قنبری تیم چناران در رتبه دوم تیمی این دوره مسابقات قرار گرفت.

سعیدی افزود: حسین لعل نظام در وزن 75 کیلوگرم به مقام قهرمانی و هادی یگانه در وزن 65 کیلوگرم مقام اول را کسب کردند.