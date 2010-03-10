اجلاس ناشران کشورهای اسلامی در تبادل تجربیات نقش دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی جعفریه مدیر نشر ثالث با بیان این مطلب افزود: در دنیا سمینارهای متفاوتی برگزار می‌شود که ناشران و نویسندگان در آنها گرد هم می‌آیند، افکار، عقاید و تجربیاتشان را به اشتراک می‌گذارند و از نتایج آن استفاده می‌کنند که امیدواریم برگزاری اجلاس ناشران جهان اسلام نیز در این راستا موفق باشد.

وی تصریح کرد: ناشران اسلامی از جمله ایران دارای مشکلات متعددی هستند که عدم توجه به حقوق مولف و مسئله حمایتهای دولتی از جمله این موارد است و باید در این موضوعات گفتگو انجام شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ادامه داد: در حال حاضر برخی ناشران کشورهای اسلامی با یکدیگر تعامل دارند و به عنوان مثال مشاهده می‌کنیم کتابی از ناشر مصری در لبنان چاپ می‌شود اما این تعاملات چندان قابل توجه نیست.

جعفریه افزود: ناشران ایران در حوزه تعامل با ناشران دیگر کشورهای اسلامی چندان موفق نبوده‌اند. البته کارهای اندکی انجام می‌شود مثلاً در حال حاضر برخی کتب درسی عراق در ایران به چاپ می‌رسد که باید این همکاری‌ها گسترش پیدا کند.تقویت بخش خصوصی حوزه نشر می‌تواند در افزایش این تعاملات موثر باشد.

نخستین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام، اردیبهشت ماه سال 1389 همزمان با برگزاری بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار خواهد شد.

