159 هزار هکتار عملیات بیولوژیکی در کهگیلویه و بویراحمد اجرا شده است

جاوید بخت در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: بذرپاشی، بذرکاری، کپه کاری، مراقبت و آبیاری، علوفه کاری، نهال کاری مثمر و غیرمثمر و اصلاح و شخم از جمله این اقدامات است.

وی بیان کرد: یک میلیون و 92 هزار متر مکعب عملیات مکانیکی شامل بندهای رسوبگیر، کنترل سیلاب، سنگی ملاتی، گابیونی، خشکه چینی، دیوار حفاظتی، بندهای خاکی و پخش سیلاب نیز در استان اجرا شده است.

وی بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود شش تن نهال و بذر مرتعی تولید شده و به منظور افزایش کمی مراتع در اختیار مردم قرار گرفته است

جاوید بخت عنوان کرد: برای طرحهای آبخیزداری در سال آینده 100 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی یادآور شد: یک میلیون و 700 هزار هکتار عرصه جنگلی و مرتعی در این استان وجود دارد.