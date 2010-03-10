به گزارش خبرگزاری مهر مازیار رضاخانی، دبیر اجرایی بخش فیلم جشنواره ملی جوان ایرانی در نشستی خبری که در سازمان ملی جوانان برگزار شد،افزود : بخش فیلم جشنواره ملی جوان ایرانی اولین جشنواره تخصصی در حوزه فیلمسازان جوان است که برای گروه سنی 29- 14 برگزار می‌شود.

رضاخانی در ادامه با بیان اینکه این جشنواره فضایی کاملا آموزشی برای توانمند سازی فیلم سازان جوان ایرانی است، گفت : حمایت از الگوهای فیلم سازی نسل جوان برای امیدافزایی و نشاط بخشی دربین جوانان، ایجاد فضایی برای توانمند سازی فیلم سازان جوان ، شناسایی استعدادهای درخشان و حمایت از تداوم فعالیت آنها از مهم‌ترین اهداف این بخش است.



دبیر اجرایی بخش فیلم جشنواره ملی جوان ایرانی در ادامه به جزئیات جشنواره اشاره کرد : جشنواره جوان ایرانی درحوزه فیلم درسه بخش رقابتی، غیررقابتی و نگاه نو برگزار می شود که بخش رقابتی آن ویژه سینماگران و فیلم سازان جوان نیمه حرفه ای و آماتور است و بخش غیررقابتی آن مختص سینماگران و فیلم سازان جوان و حرفه‌ابی کشور است که در قالب فیلم‌های بلند و نیمه بلند و کوتاه اثری را تولید کرد‌ اند .



رضاخانی با اشاره به بخش ویژه این جشنواره تحت عنوان " نگاه نو " گفت: این قسمت نماهنگ و ویدیو آرت را شامل می شود. همچنین ارایه آثار با موضوع کلی "ایران سرزمین من " با سرفصل بناهای تاریخی ،مذهبی،گردشگری ،معماری ایرانی – اسلامی و هنرهای دستی در قطع مینی دی وی، دی وی کم ، بی کم،16 میلی متری ،35 میلی متری واچ دی برای بخش نگاه نو پیش بینی و حداقل زمان برای فیلم سازان شش دقیقه تعیین شده است.

دبیر اجرایی بخش فیلم جشنواره ملی جوان ایرانی در ادامه با اشاره به محورهای بخش های رقابتی و غیررقابتی یاد آورشد: نشاط اجتماعی ،امید به آینده ، عفاف وحجاب ،ازدواج آسان ،آگاهانه و به هنگام ،نقش زن در تحکیم خانواده ،نشاط جوانی وورزش ،تحصیل علم و کسب دانش ،...برای این دو بخش تعیین شده است.



رضاخانی ادامه داد: این جشنواره در بخش حمایتی، از فیلم کوتاه درحوزه جوانان تا 70 درصد طرح تصویبی شورای سیاست گذاری جشنواره حمایت می‌کند که نیمی از سهمیه اختصاص یافته برای حمایت از فیلم سازان آماتور درنقاط دورافتاده پیش بینی شده است.



دبیراجرایی بخش فیلم جشنواره ملی جوان ایرانی از حمایت سازمان ملی جوانان درتهیه و تولید فیلم برای فیلم سازان جوان وآماتوردرآینده نزدیک خبرداد.



وی تاکید کرد: فیلمسازان جوان می توانند آثار تولید شده خود را از سال 80 به بعد تا 15 خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه بخش فیلم ارسال کنند. همچنین هیچگونه محدودیتی برای ارائه آثار برگزیده شده درجشنواره‌های دیگر عرصه فیلم و سینما وجود ندارد.



رضا خانی درپایان با بیان اینکه بخش فیلم این جشنواره از مشارکت تمامی پیشکسو تان درحوزه سینما بهره می‌برد، گفت: درپایان این بخش 17 تندیس زرین وبلورین به همراه 400 میلیون جوایز نقدی به فیلم سازان برگزیده و برتر اهدا می‌شود.



علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت جشنواره ملی جوان ایرانی به نشانی www.film.javananeirani.ir مراجعه کنند.

