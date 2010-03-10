هرمزگان آماده جهش در زمینه فرهنگی برای رسیدن به شاخص های بین المللی است

علیرضا پاکدامن در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان بنا بر مقتضیات و کمبودهایی که از لحاظ فرهنگی و اجتماعی در استان احساس می شود با تشکیل جلسات و بررسی، مصوبات پیشنهادی را تکمیل کرد.

وی ادامه داد: در تکمیل این پیشنهادات از تمامی افرادی که دارای نظر و ایده در این زمینه بودند مانند اصحاب قلم، مطبوعات، خبرگزاری ها و عامه مردم نظرخواهی شد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری هرمزگان اظهار داشت: در همین رابطه هزار و 200 ساعت نشست هایی برگزار شد که در آن بیش از 470 پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفت.

پاکدامن تاکید کرد: در نهایت با بررسی دقیق مصوباتی در زمینه نرم افزاری و سخت افزاری در کلیه زمینه های اجتماعی و فرهنگی در راستای توسعه این امر مهم در استان تصویب شد.

وی اضافه کرد: در زمینه نرم افزاری تصمیماتی مانند برگزاری نشست های مختلف و همایش ها و انجام برنامه ها در سطح استانی و ملی و بین المللی جهت شناساندن هر چه بهتر فرهنگ منطقه و توسعه و تعمیق فرهنگ بومی ایرانی و اسلامی در هرمزگان و شناساندن قدمت و فرهنگ غنی این استان به جامعه مذکور است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری هرمزگان ادامه داد: در زمینه سخت افزاری نیز پیش بینی هایی در زمینه برداشتن گام های بلند برای رسیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در شاخص توسعه 20 ساله کشور مشاهده شود که طی آن استان هرمزگان آماده جهش در زمینه اجتماعی و فرهنگی برای رسیدن به شاخص های مناسب بین المللی است.

پاکدامن گفت: توسعه در زمینه های مختلف آموزش عالی، آموزش عمومی، آموزش فنی و حرفه ای، تربیت بدنی، بهداشت و درمان، صدا و سیما و به طور کلی رسانه های دیداری و شنیداری مورد توجه ویژه در این برنامه ها قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: از جمله مواردی که مورد تاکید بسیار است رسیدگی به وضعیت مددجویان نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی است.

مدیر کل امور اجتماعی اظهار داشت: یکی از موکدات نشستهای این کارگروه ارتقا زمینه زیرساخت فرهنگی و اجتماعی پایدار در استان است.

پاکدامن بیان کرد: توسعه و قطعیت زیرساخت های دینی و مذهبی نیز مورد توجه خاص اعضای کارگروه بوده که امیدواریم تمام این مصوبات پیشنهادی مورد تائید قرار بگیرند.