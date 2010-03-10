سال آینده قیمت مسکن تغییری نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، جمشید نورصالحی ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع مدیر عامل شرکت عمران اندیشه شهریار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال جاری قیمت مسکن به قیمت منطقی خود رسید و دلیلی برای افزایش نرخ مسکن در سال آینده وجود ندارد. وی افزود: هم اکنون در شهرها مسکن قیمت منطقی دارد و با اجرای برنامه های مختلف و ارائه تسهیلات بانکی امید می رود این روند در سال آینده نیز ثابت بماند.

این مسئول خاطرنشان کرد: قیمت مسکن در سال جاری در اقصی نقاط کشور کنترل شد که یکی از عوامل اصلی اجرای طرح مسکن مهر در استانها بود که هم اکنون از پیشرفت خوبی برخوردار است.

نورصالحی بیان داشت: در حال حاضر در کشور به یک و نیم واحد مسکونی نیاز داریم، با توجه به اینکه سالانه 800 هزار ازدواج در کشور صورت می گیرد باید با برنامه ریزی طی اجرای برنامه پنجم توسعه به حد ایده آل برسیم.

مسئول شرکت عمران شهرهای جدید بیان داشت: اگر در برنامه پنجم توسعه سالی یک میلیون مسکن با همکاری بخش خصوصی ساخته شود به طور قطع بسیاری از مشکلات مسکن در کشور برطرف می شود.

150 هزار نفر در کشور از مسکن مهر انصراف دادند

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد تعداد افراد انصرافی مسکن مهر عنوان کرد: در حال حاضر 150 هزار نفر از ثبت نام در مسکن مهر انصراف دادند که بخشی از این افراد واجد شرایط نبودند و برخی هزینه های اولیه را پرداخت نکردند.

نورصالحی ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر روند معکوس آغاز شده و افرادی انصرافی نیز در حال فعالیت مجدد هستند.

معاون وزیر مسکن یادآور شد: هم اکنون مشکلات سرراه مسکن مهر برطرف شده و تنها در بخش زیربنایی آب، فاضلاب و برق مشکلات وجود دارد.

در این مراسم از زحمات جدلی مدیرعامل شرکت عمران اندیشه شهرستان شهریار تقدیر و تشکر شد.