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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۱۶

قاسمی نیا:

هفت درصد شهروندان قمی بیسواد هستند

هفت درصد شهروندان قمی بیسواد هستند

قم - خبرگزاری مهر: مدیر نهضت سواد‌آموزی استان از بیسوادی هفت درصد از شهروندان قمی خبر داد.

حجت‌الاسلام محمدرضا قاسمی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به بیسوادی حدود هفت درصد از شهروندان قمی گفت: بر اساس آخرین آمار قابل استناد، 84 درصد از جمعیت روستایی و 93 درصد از جمعیت شهری استان قم از داشتن نعمت سواد‌ بهره‌مند هستند.

وی همچنین با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی منسجم برای عدم بازگشت نوسوادان به دوران قبل از سواد آموزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یکی از برنامه‌های جدی  نهضت سواد‌آموزی این است که برای جلوگیری از بازگشت بیسوادی برای کسانی که در سال‌های گذشته دوره‌های مقدماتی و تکمیلی نهضت را گذرانده‌‌اند، طرح پیگیری سواد‌آموزی را اجرا کند که در همین باره 220 گروه پیگیر سواد در سطح استان قم فعال می باشند.

وی با بیان اینکه به طور متوسط سن سواد آموزان قمی 30 سال است، اظهار داشت: هم اکنون حدود 250 آموزشیار در نهضت سواد‌آموزی استان قم مشغول به کار هستند که خوشبختانه بیشتر  این افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی هستند.

کد مطلب 1049421

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