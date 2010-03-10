به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دیوان عدالت اداری در چهارمین نشست هم‌اندیشی مدیران روابط عمومی‌های تشکیلات قضایی مراکز و سازمانهای تابعه قوه قضائیه، با تهنیت ورود به آستانه سال نو، روابط عمومی را پیشانی، چهره، گوش، چشم و زبان دستگاه متبوع خود دانست که باید صادقانه به صورت دو سویه به مردم و مسئولان اطلاع رسانی کنند تا در دستیابی به نتیجه مطلوب دچار مشکل نشوند.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به حساسیت کار اطلاع رسانی در دستگاه قضایی و تأثیرات غیرمترقبه آن بر جامعه، تأکید کرد: طبقه بندی، رازداری، تبادل‌نظر، انتقال تجربیات و چگونگی انعکاس اطلاعات، مسئولیت روابط عمومی‌ها را دوچندان کرده است.

وی از تکریم ارباب‌رجوع به عنوان مهمترین وظیفه روابط عمومی‌ها نام برد و از مسئولان روابط‌ عمومیهای دستگاه قضایی خواست، تلاش کنند تا مردم از سیمای دستگاه متبوع آنان دید منفی نداشته باشند که در غیر این صورت مردم از دستگاه قضایی دلسرد و مأیوس خواهند شد.



حجت الاسلام منتظری اضافه کرد: کار روابط عمومی فقط چسباندن پوستر، صدور اطلاعیه و انتشار عکس نیست، بلکه باید اعضای روابط عمومی با رفتاری شرافتمندانه به حقوق عمومی و خصوصی مردم احترام بگذارند زیرا روح و کالبد روابط‌عمومی ارتباطی از روی صداقت و امانتداری مردم و مسئولان دستگاه قضایی است.