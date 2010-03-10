به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دیوان عدالت اداری در چهارمین نشست هماندیشی مدیران روابط عمومیهای تشکیلات قضایی مراکز و سازمانهای تابعه قوه قضائیه، با تهنیت ورود به آستانه سال نو، روابط عمومی را پیشانی، چهره، گوش، چشم و زبان دستگاه متبوع خود دانست که باید صادقانه به صورت دو سویه به مردم و مسئولان اطلاع رسانی کنند تا در دستیابی به نتیجه مطلوب دچار مشکل نشوند.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به حساسیت کار اطلاع رسانی در دستگاه قضایی و تأثیرات غیرمترقبه آن بر جامعه، تأکید کرد: طبقه بندی، رازداری، تبادلنظر، انتقال تجربیات و چگونگی انعکاس اطلاعات، مسئولیت روابط عمومیها را دوچندان کرده است.
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