سهمیه ارزی تعاونیهای مرزنشین خراسان جنوبی سه درصد کل کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، نادر میرشکار ظهر چهارشنبه در دومین میزگرد تخصصی توانمندسازی بازارچه های مرزی، مرزنشینان و پیله وران با اشاره به اینکه شرکتهای تعاونی مرزنشینی خراسان جنوبی سه درصد از سهمیه ارزی کل کشور را به خوداختصاص داده اند، افزود: در این حوزه استان خوزستان با 11 درصد بیشترین سهم را داشته است.

وی به میزان تخصیص سهمیه ارزی مناطق محروم در سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا شش درصد به خراسان جنوبی و بالاترین میزان با 31 درصد به سیستان و بلوچستان تخصیص یافته است.

میرشکار اضافه کرد: با توجه به محرومیت شهرستانهای نهبندان، درمیان و سربیشه شش درصد از سهمیه کل استان به این مناطق اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه مرزنشینان حافظ جان، مال و امنیت و آرامش در کشور هستند، عنوان کرد: در راستای حمایت از این قشر، باید علاوه بر مسائل معیشتی به مسائل اقتصادی آنان توجه بیش از پیش کرد.

میرشکار امنیت و آرامش را یکی از ارکان اصلی هر نظام ملی و حکومتی دانست و افزود: در راستای حفظ امنیت در کشور که خود موجب توسعه پایدار و ثبات اقتصادی می شود، باید بیش از پیش برنامه ریزی و سیاستگذاری انجام شود.

وی بر برنامه ریزی جامع در راستای استمرار مرزنشینان، عدم مهاجرت و حفظ امنیت و آرامش تاکید کرد.

میرشکار به تصویب قانون ساماندهی مبادلات مرزی در مهرماه سال 84 از سوی مجلس شورای اسلامی در هر استان اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس ماده شش قانون اجرایی مبادلات مرزی باید یک فهرست با میزان معافیت، حقوق ورودی و کالاهای مبادله ای به شرکتهای تعاونی ابلاغ شده و برای استانها اعلام شود.

وی با اشاره به نقش تعاونی های مرزنشین در اقتصاد منطقه، خاطر نشان کرد: این تعاونی ها عاملی جهت جلوگیری از مهاجرت ساکنین مرزی، اهرمی در جهت ایجاد اشتغال و کارآفرینی، ایجاد امنیت اجتماعی و سیاسی مرزهای زمینی، جلوگیری از تجارت غیر قانونی ساکنان مناطق مرزی و جذب و به کار گیری سرمایه های سرگردان منطقه هستند.

میرشکار با بیان اینکه شرکت های تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی از سال 83 تاسیس و آغاز به کار کرده است، افزود: قبل از تقسیم استان این منطقه بادارابود تعاونیهای مرز نشین درمیان، بیرجند، زیرکوه قاین و درح سربیشه با جمعیت 28 هزار و 993 نفر و تعداد کارت صادره 996 فقره تحت پوشش خراسان رضوی بوده و از این طریق جهت استفاده از سهمیه ارزی به ستاد نظارت گمرکات خراسان رضوی معرفی می شده است.

به گفته وی در حال حاضر 17 استان با بیش از نه میلیون نفر جمعیت مشمول برخورداری از تسهیلات مرزنشینان می باشند و طبق آئین نامه اجرایی مقرارات صادرات و ورادات اقدام به انجام مبادلات تجاری می کنند.

وی عدم آگاهی کافی عام از قوانین مقرارات،عدم وجود نیروهای متخصص و کارآفرین در سطح مناطق مرزی، مشکلات مربوط به قاچاق کالا در منطقه به طوریکه جمعیت تمام شده تعدادی از اقلام وراداتی توسط تعاونی های مرزنشین نسبت به قاچاق کالا به مراتب بیشتر است، را از جمله موانع و مشکلات شرکتهای تعاونی مرزنشین برشمرد و افزود: بهترین پیشنهاد در راستای حل این مشکل انتصاب مدیرانی با حداقل مدرک لیسانس در این حوزه می باشد.

میرشکار همچنین عدم وجود مدیران قوی و نداشتن تخصص مدیریتی فی مابین اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل تعاونی های مرزنشین با این موضوع که باعث کاهش بهره ورری و توسعه مشکلات می شود را نیز از جمله این مشکلات ذکر کرد.

وی در ادامه در خصوص پیله وران مرزی نیز، اظهار داشت: پیله ور شخص ساکن منطقه مرزی با حداقل سه سال سابقه سکونت مستمر که دارای کارت پیله وری صادره از سازمان بازارگانی استان و اهلیت مندرج در ماده 211 قانون مدنی می باشد.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی در پایان مسئله امنیت، مسئله اجتماعی، مسئله سیاسی، مسئله اقتصادی و مسئله مهاجرت را از جمله اهداف شاخص بازارچه های مرزی در استان ذکر کرد.