کوئنتین تارانتینو به سرقت ادبی متهم شد

به گزارش مهر از امپایر آنلاین ، مردی تارانتینو را متهم کرده که ایده پردازش یک شخصیت را از او دزدیده و در فیلم مشهور " بیل را بکش" مورد استفاده قرار داده است.



این مرد که دانز هانتر نام دارد روز دوشنبه دستنویس طرح اولیه ای را به دادگاه عالی لس آنجلس ارائه کرد و مدعی شد که تارانتینو بخشی از شخصیت پردازی فیلمنامه "بیل را بکش"ساخته سال 2003 را از روی این طرح اولیه که در سال 1999 نوشته شده ،سرقت کرده است.

بنا به ادعای هانتر شخصیت اورن ایشی در فیلم "بیل را بکش " که لوسی لیو نقش او را بر عهده دارد و در کودکی شاهد قتل والدینش بوده ، متعلق به طرح اوست.



نگارش فیلمنامه هایی اصیل و شخصیت پردازی منحصر به فرد از ویژگی های کار تارانتینو است.او امسال برای فیلم "لعنتی های بی آبرو" در دو رشته بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی نامزد جایزه اسکار بود که البته دست خالی ماند.تارانتینو اسکار بهترین فیلمنامه را در سال 1994 برای فیلم " پالپ فیکشن" به دست آورد.

