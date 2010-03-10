وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تغییر روسای دانشگاههای صنعتی شریف و تهران را که این روزها در برخی منابع خبری مطرح می شود تکذیب کرد.

کامران دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شایعاتی که این روزها درباره تغییر روسای دو دانشگاه بزرگ کشور مطرح است گفت: من هیچ برنامه ای برای تغییر روسای این دو دانشگاه ندارم و این مواردی که بیان می شود کذب است. وی ادامه داد:من هیچ گزینه جدیدی را برای ریاست این دانشگاهها انتخاب نکرده ام و گزینه ای نیز به من معرفی نشده است. برخی منابع خبری از تغییر قریب الوقوع سعید سهراب پور رئیس دانشگاه صنعتی شریف و فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران خبر داده اند و گزینه هایی را نیز معرفی کرده اند.