اولین جشنواره کتاب سال کودک و نوجوان در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم طی سخنانی در این مراسم که پیش از ظهر چهارشنبه در سالن همایش های این اداره کل برگزار گردید با بیان اینکه استان قم پس از تهران دومین مرکز مهم نشر کشور محسوب می شود، اظهار داشت: سال گذشته در مجموع حدود 55 هزار عنوان کتاب در کل کشور به چاپ رسید که بیش از 10 هزار عنوان آن در استان قم منتشر شد.



محمد حسین استاد آقا همچنین با بیان این که استان قم در حوزه کتاب کودک و نوجوان جایگاه بسیار خوبی در کشور دارد، گفت: اگر چه از حیث محتوای کتاب ، قم دارای رتبه نخست در کل کشور است اما ما در حوزه مسایل شکلی کتاب کودک و نوجوان و به ویژه طراحی جلد و صفحه آرایی مشکل داریم.



استاد آقا افزود: در همین رابطه ما در 6 ماهه دوم سال جاری به همه ناشران کودک و نوجوان قم گفته‌ایم که طرح جلد کتاب‌های خود را نیز به ما ارائه کنند تا بدین وسیله شاهد ارتقای کیفی شکل کتب و حفظ شأن قم در این زمینه باشیم.



وی با تأکید برضرورت سرمایه‌گذاری هرچه بهتر در زمینه توسعه کتاب خوانی ابراز داشت: امیدواریم با آغاز به کار شهرک چاپ و نشر در استان قم شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر صنعت چاپ و نشر در قم باشیم.



در پایان این مراسم از شاعران‌، نویسندگان‌، تصویرگران و ناشران برتر استان قم در زمینه کتاب کودک تجلیل به عمل آمد.

