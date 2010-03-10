راه اندازی باشگاه ورزشی بسیج در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در مراغه، سرهنگ پاسدار احد کبیری ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح کانون بسیج ورزشکاران مراغه افزود: این باشگاه با هدف شناسایی و حمایت از ورزشکاران بسیجی برای حضور در سطوح قهرمانی ملی و بین المللی تاسیس می شود.

وی با بیان اینکه موافقت های لازم از سوی مقامات مسئول و سپاه کشور اخذ شده است افزود: اساس نامه و مراحل تاسیس این باشگاه با نام " باشگاه مقاومت بسیج عاشورا " آماده شده است.

مسئول کانون بسیج ورزشکاران سپاه عاشورا گفت: این باشگاه در ابتدای تاسیس در رشته های فوتسال ، تکواندو، کاراته و والیبال فعالیت خود را در سطح باشگاهی آغاز می کند.

وی افزود: در آذربایجان شرقی 9 کانون بسیج ورزشکاران فعالیت می کند که با تاسیس این باشگاه راه برای حضور ورزشکاران بسیجی در سطوح ملی باز می شود.

کبیری در ادامه تلاش برای توسعه ورزش همگانی و خانوادگی در بسیج استان را از مهمترین برنامه های کانون بسیج وزشکاران اعلام کرد و گفت: هرقدر ورزش در خانواده ها رواج پیدا کند سلامت جامعه بیشتر می شود.

در این مراسم، کانون بسیج ورزشکاران مراغه در محل اداره تربیت بدنی مراغه فعالیت رسمی خود را آغاز و سروان پاسدار لطفعلی عباسی به عنوان مسئول کانون بسیج ورزشکاران مراغه معرفی شد.