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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۲۷

رئیس جدید هیئت بدنسازی استان کرمانشاه انتخاب شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مجمع انتخابی رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان کرمانشاه بعدازظهر چهارشنبه برگزار و طی آن شهاب هنرجو با کسب بیشترین آرا به عنوان رئیس جدید این هیئت انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در این مجمع که در مجموعه ورزشی شهید هادیان اداره کل تربیت بدنی استان کرمانشاه برگزار شد، علیرضا شرفی، صفی آقا شریفی و شهاب هنرجو به عنوان سه کاندیدای احراز پست ریاست هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان شرکت کردند که در نهایت از 17 عضو حاضر در این مجمع تعداد 11 نفر به هنرجو رای دادند و شش رای دیگر نیز به شریفی تعلق گرفت. 

مصطفی کمری رئیس سابق هیئت نیز در این مجمع حضور پیدا نکرد و عدم حضور وی به معنای انصراف از کاندیداتوری تصدی این پست تلقی گردید.

این مجمع به ریاست ناصر پورعلی فرد رئیس فدراسیون، جلال عزیزی معاون امور ورزش اداره کل تربیت بدنی و دیگر مسئولان ورزشی رشته بدنسازی استان برگزار شد.

کد مطلب 1049440

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