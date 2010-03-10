اتحادیه های تعاونی در گلستان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا بصیری ظهر چهارشنبه در دیدار با اتحادیه گاوداران استان گلستان افزود: ارتباط با اتحادیه ها باعث خودباوری آنان خواهد شد و تقویت اتحادیه ها ضرروی است.

وی، با اشاره به پتانسیل بالای اتحادیه ها در استان گفت: برای رونق بخشیدن به بخش تعاونی در استان به سمت اتحادیه محوری حرکت خواهیم کرد.

مدیرکل تعاون گلستان اضافه کرد: برای ایفای درست و کامل نقش حاکمیتی، نظارتی و حمایتی تعاون باید فرهنگ تعاون را در استان گسترش دهیم.

در این دیدار، کارشناس امور دام جهادکشاورزی گلستان نیز ضمن اشاره به برنامه های اتحادیه در بخش صنایع تبدیلی و احیاء تولیدات علوفه ای گفت: استراتژی اتحادیه برای رونق تولیدات دامی یک استراتژی زنجیره ای است.

اتحادیه گاوداران و اسب داران استان در قالب 18 زیر مجموعه و 12 کارخانه خوراک دام مشغول به فعالیت است.