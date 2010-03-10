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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۵۶

اتحادیه های تعاونی در گلستان تقویت شود

اتحادیه های تعاونی در گلستان تقویت شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون استان گلستان گفت: برای رونق بخشی به شرکتهای تعاونی باید به سمت تشکیل و تقویت اتحادیه ها در استان پیش رویم.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا بصیری ظهر چهارشنبه در دیدار با اتحادیه گاوداران استان گلستان افزود: ارتباط با اتحادیه ها باعث خودباوری آنان خواهد شد و تقویت اتحادیه ها ضرروی است.

وی، با اشاره به پتانسیل بالای اتحادیه ها در استان گفت: برای رونق بخشیدن به بخش تعاونی در استان به سمت اتحادیه محوری حرکت خواهیم کرد.
 
مدیرکل تعاون گلستان اضافه کرد: برای ایفای درست و کامل نقش حاکمیتی، نظارتی و حمایتی تعاون باید فرهنگ تعاون را در استان گسترش دهیم.
 
در این دیدار، کارشناس امور دام جهادکشاورزی گلستان نیز ضمن اشاره به برنامه های اتحادیه در بخش صنایع تبدیلی و احیاء تولیدات علوفه ای گفت: استراتژی اتحادیه برای رونق تولیدات دامی یک استراتژی زنجیره ای است.
 
اتحادیه گاوداران و اسب داران استان در قالب 18 زیر مجموعه و 12 کارخانه خوراک دام  مشغول به فعالیت است.
کد مطلب 1049443

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