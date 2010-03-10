به گزارش خبرنگار مهر در کرج همایش تخصصی سرنگ‌های یک بار مصرف پزشکی ظهر چهارشنبه از سوی گروه پژوهشی، مهندسی پزشکی برگزار شد.

ارتقای کیفیت محصولات تولید داخلی، جلب رضایت مشتریان در به دست گرفتن بازار، رقابت با نمونه‌های مشابه وارداتی، انعکاس نظرات و پیشنهادات در ارتقای و بهبود استانداردهای مربوط به سرنگ و سرسوزن در سطح ملی و بین‌المللی و نیز مشارکت فعال از جمله اهداف این همایش عنوان شده است.



اصول نمونه‌برداری از لوازم یک بار مصرف پزشکی، تخمین علمی عمر برخی از محصولات پلیمری با تاکید بر قطعات لاتکسی، استانداردهای سرنگ های یک بار مصرف پزشکی از جمله مقاله‌های ارائه شده در این همایش است.



پرسش‌هایی مبنی بر به‌ کارگیری شیوه‌های علمی بازرسی، نمونه‌برداری و کنترل کیفیت تولیدات داخلی اعم از سرنگ‌های تزریق و سوزن‌های زیر جلدی، مشکلات موجود و انتظارات مشتری در استفاده از محصول استاندارد و با کیفیت در این همایش مطرح شد که از سوی سرپرست و کارشناسان گروه پژوهشی مهندسی پزشکی به آن پاسخ داده شد.



نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موسسات تحقیقاتی، شرکت‌های تولیدکننده سرنگ‌های تزریق و سوزن‌های زیرجلدی، واردکنندگان، کارشناسان ستادی و کارشناسان ادارات کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان‌های کشور نیز در این همایش حضور داشتند.