به گزارش خبرنگار مهر، مسئله پرداخت عیدی کارگران موضوعی است که بر اساس قانون کار هر ساله و در ماههای پایانی سال از سوی واحدهای تولیدی و کارفرمایان باید پرداخت شود. قانون کار در این زمینه وضعیت و میزان پرداختی ها را به صورتی که عیدی برابر با حداقل دستمزد 2 ماه از سال و حداکثر 3 ماه خواهد بود به شرطی که 3 ماه بیشتر از مجموع دریافتی های کارگر نشود، را به صراحت و روشنی اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، با توجه به وجود صراحت قانونی در این زمینه و همچنین مصوبه ای که مجلس در زمینه پرداخت اجباری عیدی آخر سال نیروی کار توسط کارفرمایان دارد، متاسفانه هر ساله شاهد این هستیم که درصد زیادی از کارفرمایان با دلایلی مانند عدم وجود نقدینگی و ناتوانی در پرداخت عیدی، جبران عیدی به روشهای دیگر و متاسفانه در برخی موارد به اجبار علیرغم عدم رضایت کارگر (در نپرداختن) و همچنین پرداخت آن در سال آینده، از اجرای این مصوبه سر باز می زنند.

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر ضمن اشاره با اینکه در قوانین مرتبط با کارگر و کارفرما هیچ گاه الزامات محکمی برای پیگیری این مسئله وجود نداشته است، گفت: قانون وضعیت پرداخت عیدی کارگر و بیمه شده تامین اجتماعی را به صورت حداقل دو ماه حقوق پایه و حداکثر 3 ماه مشخص کرده است.

نماینده سابق کارگران در شورای حل اختلاف اظهار داشت: البته برخی از بنگاهها و واحدهای تولیدی نیز در این زمینه عرفهایی را به وجود آورده اند و بر اساس آن عمل می کنند. معمولا در بخشی از کارگاهها نیمی از عیدی در 6 ماه اول سال و نیمی دیگر نیز در اسفند ماه با حقوق آخر سال پرداخت می شود.

حاج اسماعیلی ادامه داد: متاسفانه به دلیل ضعف نظارتی، کارگاههای کوچک و به ویژه زیر 10 نفر همیشه یکی از بیشترین اختلافات کارگری و کارفرمایی را در عدم پرداخت عیدی آخر سال دارند که این موارد در شوراهای حل اختلاف پیگیری می شود. همیشه این هیئتها با بخش زیادی از مشکلات مطرح شده در این زمینه روبرو هستند.

به نظر می رسد، ضعف نظارت و بازرسیها، افزایش روزافزون کارگاههای کوچک، انعقاد قراردادهای کاری خارج از چارچوب قانون کار و ناتوانی دولت در تامین نیروی کافی برای بازرسی، نظارت و کنترل بر کارگاهها برای پرداخت به موقع و طبق قانون عیدی آخر سال نیروی کار، از جمله مهم ترین دلایل تخلف و پایمال شدن حقوق قانونی کارگران شاغل در بنگاهها و واحدهای اقتصادی باشد.

ضعف نظارت دستگاههای مسئول را از این منظر می توان دید که همیشه در این بخش سئوالهایی مانند در آخر سال چند درصد از کارگران توانسته اند عیدی قانونی خود را دریافت کنند؟ چند درصد از کارفرمایان این کار را انجام داده اند؟ با متخلفین چگونه برخورد خواهد شد؟ اگر کارگر به دلیل آنچه که ترس از دست دادن شغل نام برده می شود نتواند از کارفرمای خود شکایت کند و یا اینکه نتواند ادعای خود را ثابت کند، قانون کار چگونه از وی حمایت خواهد کرد؟ و دهها سئوال مرتبط با تخلفات در ارتباط بین کارگر و کارفرما مطرح است که به دلیل نبود دستگاه، تشکل و یا نهاد مسئول و یا دست کم ضعف دستگاههای مسئول، این مسائل هیچ گاه حل نشده است.

عضو کمیته دفاع از انجمنهای صنفی کارگری سراسر کشور معتقد است، وجود قراردادهای کاری فراوان در کارگاههای کوچک و حتی در سطح مغازه ها باعث شده است تا ضعف نظارتی دولت در این زمینه هر روز بزرگتر شود، همچنین نپرداختن به این موارد از سوی وزارت کار و دیگر دستگاههای مرتبط با حوزه اشتغال نیز در این بخش مزید بر علت است.

وی در ادامه تاکید کرد: اخیرا به دنبال احساس این خلاء و لزوم رفع دائمی آن با کارشناسان و مدیران وزارت کار و امور اجتماعی نشستهایی را داشته ایم که از این طریق قرار شد تا با تقویت نهادهای صنفی، انجمنها و از طریق صنوف این موارد پیگیری شود. خوشبختانه مسئولان وزارت کار نیز در این زمینه وجود ضعفها را تایید کرده اند و آنها نیز به دنبال حل مشکلات هستند.

حاج اسماعیلی با اعلام طرح پیشنهاد ساماندهی روابط کارگر و کارفرما در بخش های تنظیم روابط کار، عیدی، پاداش، بهره وری، قراردادها و موارد دیگر، از طریق صنوف مطرح شده است، گفت: در زمینه ایجاد کانون عالی انجمن های صنفی صنوف که بتوان مسائل کارگران و کارفرمایان را پیگیری کرد مطرح و مورد پذیرش قرار گرفته است.

عیدی سالجاری کارگران و بیمه شدگان تامین اجتماعی بر اساس قانون کار، حداقل 527 و حداکثر 790 هزار تومان خواهد بود که کارفرمایان موظف هستند تا قبل از پایان سالجاری مبالغ ذکر شده را به کارگران و بیمه شدگان خود بپردازند. تخلف در نپرداختن ارقام ذکر شده از سوی کارفرمایان به هر دلیلی، به صراحت از سوی قانون کار رد شده است. البته کارفرمایان موظفند عیدی کارگرانی که حتی آنها را بیمه نکرده اند و یا قرارداد کاری نیز با آنها منعقد نشده است را هم طبق قانون کار بپردازند.